Cachoeiro mobiliza atendimento de saúde para desabrigados

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), intensificou os atendimentos às pessoas que estavam desabrigadas em virtude das chuvas da última semana. Esse trabalho foi uma demonstração do compromisso com o bem-estar da população.

As equipes da secretaria, compostas por enfermeiros e psicólogos, realizaram ações essenciais, como aferição de pressão arterial, monitoramento de glicemia, orientações gerais de saúde e apoio psicológico. Esses serviços foram fundamentais para garantir a assistência imediata e proporcionar suporte emocional às pessoas que enfrentaram a perda temporária de seus lares.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório, os atendimentos foram realizados em abrigos e pontos estratégicos. Além disso, dentro do planejamento esteve o envio de medicamentos e renovação de receitas médicas, garantindo a continuidade do cuidado com aqueles que necessitam. Uma equipe especializada também foi deslocada com materiais de suporte, como soro e outros insumos, para atender localidades mais distantes, como São Vicente e áreas adjacentes.

“Nossa prioridade foi olhar por toda a comunidade e levar cuidado a cada pessoa atingida pelas chuvas. Tivemos equipes saindo para verificar as condições dessas áreas e reforçar a assistência necessária”, explicou a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório.

Esse trabalho, segundo ela, reforça o papel fundamental da saúde pública em situações emergenciais e evidencia o esforço da administração municipal em estar presente e atenta às necessidades da população.