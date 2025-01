Saúde orienta população de Cachoeiro sobre cuidados pós-enchente

As enchentes trazem sérios riscos à saúde, favorecendo o surgimento de doenças transmitidas pela água contaminada, pelo ar e por mosquitos. Moradores de Cachoeiro que tiveram casas ou estabelecimentos comerciais atingidos pelas chuvas da última semana devem adotar cuidados para evitar transmissões de doenças. A recomendação é da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Para se prevenir da leptospirose, doença causada por uma bactéria presente na urina do rato que, normalmente, espalha-se pela água suja da enchente, é importante utilizar equipamentos como botas e luvas.

É necessário redobrar a atenção ao ter contato com entulhos e destroços pois eles podem provocar lesões na pele e adoecimento por tétano acidental.

Não se deve colocar as mãos em buracos ou frestas, mas usar ferramentas como enxadas, cabos de vassoura e pedaços compridos de madeira para mexer nos móveis.

A caixa d’agua deverá ser limpa, caso o sistema de abastecimento ou o recipiente tenham sido afetados. Se afetada, a água para consumo pode causar diarreia, hepatite tipo A, leptospirose, entre outras doenças.

Para que isso não aconteça, procure filtrar e ferver a água por 5 minutos antes de beber. Caso observe alguma alteração no odor ou na coloração, é importante que entre em contato com a empresa responsável pela distribuição ou com a Secretaria Municipal de Saúde.

Alimentos

Em relação aos alimentos, é necessário analisar as condições antes de consumir. Os que estiverem com cheiro e cor alterados, úmidos, mofados, murchos ou os que entraram em contato com a enchente – mesmos embalados – devem ser descartados. Já os industrializados e embalados em vidro, lata e caixa “longa vida” que não estejam danificados, podem ser reaproveitados após higienizados com água e Hipoclorito de Sódio (2,5%).

Antes e depois de preparar alimentos, manusear objetos sujos ou utensílios, é essencial lavar as mãos com água e sabão.

“A prevenção é a melhor forma de proteger a saúde de todos. Por isso, orientamos aqueles que apresentarem sintomas como febre, vômitos ou dores no corpo, é essencial procurar uma unidade de saúde. Nossos profissionais estão nas comunidades para orientar moradores sobre os cuidados indispensáveis para prevenir problemas de saúde”, destacou a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório.