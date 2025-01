Cachoeiro realiza V Encontro Regional de Folia de Reis no domingo (12)

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro realizará, no domingo (12), na Praça de Fátima, o V Encontro Regional de Folia de Reis. O evento marca o encerramento da programação de Natal.

Entretanto, neste ano, oito grupos estarão presentes: Estrela do Mar; Estrela de Belém; Missão Divina; Jesus, José e Maria São Sebastião do Gromogol; Charola de São Sebastião; Três Reis Magos; Estrela do Pôr do Sol; e Três Reis Magos e Mártir de São Sebastião

O auto popular é o que procura rememorar a jornada dos Reis Magos, a partir do momento em que eles recebem o aviso do nascimento de Jesus, até a hora em que encontram o Deus-menino na lapinha. Em suma, cortejo de foliões, que faz parte do ciclo natalino, desfila cantando canções típicas, com muita cor e alegria.

Na Folia de Reis, destacam-se os palhaços mascarados, que declamam versos e se exibem para o público. No entanto, os integrantes usam vestimentas coloridas, tocam instrumentos como viola, tambor, acordeon, pandeiro e gaita.

“As Folia de Reis ajudam a preservar e divulgar a cultura popular, oferecendo oportunidades para a transmissão de saberes e práticas tradicionais às novas gerações. Ela valoriza a diversidade cultural brasileira, mostrando como diferentes povos e influências moldaram a identidade do país. Sua pluralidade musical e simbólica enriquece o patrimônio cultural”, destacou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Lariissa Patrão.