Anchieta: CAE aprova produtos da agricultura familiar para escolas

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) aprovou os produtos da agricultura familiar que serão servidos na alimentação dos alunos das escolas da rede pública municipal neste ano. A Prefeitura de Anchieta apresentou os alimentos na terça-feira (14), na sede da Secretaria Municipal de Agricultura.

Os secretários de Agricultura e de Educação acompanharam, com os representantes do conselho, a análise das polpas, laticínios, farinhas, massas, biscoitos e pescado.

“Todos os produtos apresentados hoje aqui somente serão servidos aos alunos com a aprovação do conselho”, disse a presidente do Conselho de Alimentação Escolar, Núbia Barcelos.

A secretária de Educação, Shuanna Louzada, contou que a qualidade da alimentação escolar é uma preocupação constante da prefeitura e que as compras ajudam na geração de renda para os agricultores de Anchieta.

“Utilizamos 100% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) adquirindo produtos da agricultura familiar local e de nossa região”, detalhou.

O secretário de Agricultura, Fabiano Mezadri, destacou a atuação da prefeitura também no auxílio aos produtores rurais em todo o processo.

“Nossos agricultores são assistidos pelos programas da secretaria, tanto com máquinas quanto com assistência técnica para produzir e agora esses alimentos chegam às escolas”, contou.

Os grupos de alimentos in natura são avaliados em momentos diferentes, devido à sua característica.