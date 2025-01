Calor e umidade podem provocar chuva nesta terça (20), veja previsão

Nesta terça-feira (20), poucas nuvens e calor até o final da manhã no Espírito Santo. De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, a partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e à umidade, provocarão trovoadas isoladas em pontos das regiões Sul e Serrana.

Nas demais áreas do estado, não há expectativa de chuva. O vento sopra com intensidade moderada pelo litoral, com possíveis rajadas em alguns trechos.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas em alguns trechos. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor até o final da manhã. Previsão de trovoadas isoladas a partir da tarde em trechos afastados do litoral. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens e calor até o final da manhã. Previsão de trovoadas isoladas a partir da tarde apenas no sul da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas em alguns trechos. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 35 °C.