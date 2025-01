Camarotes vão estar disponíveis em jogo do Botafogo no Espírito Santo

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), informa que seis camarotes do Estádio Estadual Kleber Andrade estão disponíveis para aluguel na partida entre Botafogo e Madureira, que será realizada no dia 9 de fevereiro (domingo). A partida será válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

Leia também: Castelo: Torneio Vida Verão de Futsal segue nesta segunda (3)

Os camarotes estão localizados nos setores C e D do estádio. Cada espaço tem a capacidade para 15 pessoas. O valor do aluguel é de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) por camarote. A Sesport reforça que é proibido realizar qualquer tipo de sublocação.

Para realizar o aluguel do camarote no Kleber Andrade, é necessário enviar, a partir de segunda-feira (03), um ofício contendo o CPF e o RG do solicitante, via sistema E-Docs, para GOVES-SESPORT-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER. A seleção será realizada por ordem de chegada. Para fazer a retirada das pulseiras dos camarotes é necessário apresentar os ingressos de entrada para a partida das pessoas que vão ter acesso ao local.

Sala sensorial

A Sesport também reforça que o Estádio Kleber Andrade conta com uma sala sensorial destinada às crianças neurodivergentes.

O espaço conta com isolamento acústico, banheiro integrado, ar-condicionado e brinquedos para as crianças. O objetivo é proporcionar um ambiente seguro e confortável para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), síndrome de Down, entre outros, durante os eventos no estádio.

Para utilizar a sala, o responsável da criança deve solicitar a carteirinha de identificação para o acesso durante os eventos via formulário. Para preencher o formulário, clique aqui no link.

Dúvidas

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Gerência de Gestão Complexo Esportivo Kleber Andrade (GECEK), da Sesport, no telefone (27) 3636-7026 ou pelo e-mail [email protected].