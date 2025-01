‘Caminhos do Campo’ chega a comunidade do interior do ES

As obras de pavimentação da estrada de acesso à comunidade de Pau D’Óleo, em Guarapari, estão a todo vapor. O Governo do Espírito Santo autorizou, em agosto de 2024, o início do asfaltamento da rodovia que tem 7,38 quilômetros de extensão e liga a localidade até a BR-101. A região é repleta de empreendimentos rurais que desenvolvem a pecuária, a cafeicultura, a produção de frutas e também a aquicultura.

O investimento é de R$ 16,9 milhões dentro das ações do Programa Caminhos do Campo, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Nessa quarta-feira (08), o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, esteve no trecho em obras com o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, para acompanhar o andamento dos trabalhos.

“A pavimentação de uma estrada rural representa um marco para o setor agropecuário da região que é beneficiada com a obra. Com o investimento realizado pelo Governo do Estado, os produtores contarão com condições melhores para escoar a produção de forma mais rápida e segura, minimizando custos e perdas. Essa iniciativa não só aumenta a renda no campo, como também fomenta o desenvolvimento do agronegócio e do agroturismo nessa área rural de Guarapari”, destacou o secretário Enio Bergoli.

“O interior do município precisa de investimentos como este que o Governo do Estado está trazendo para esta região onde a pecuária está presente. A pavimentação da estrada vai facilitar a vida dos produtores rurais que sofrem com as condições da via, principalmente, em tempos de chuva”, declarou o prefeito Rodrigo Borges.

Caminhos do Campo

O Programa Caminhos do Campo é desenvolvido pelo Governo do Espírito Santo para adequar e revestir estradas rurais capixabas, priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar.

O objetivo é melhorar o escoamento da produção e reduzir os custos e as perdas dos produtos perecíveis. O programa também vai facilitar a mobilidade da comunidade, aumentar o fluxo de visitantes no meio rural e colaborar com o desenvolvimento do agroturismo.