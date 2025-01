Casagrande lamenta morte de ex-presidente do TJES Sérgio Bizzotto

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), usou a rede social “X” para lamentar a morte do desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça.

“Com profunda tristeza, lamento o falecimento de Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça. Sua carreira como advogado, membro do Ministério Público, magistrado e escritor será eternamente lembrada, deixando-nos um legado de sabedoria, ética e compromisso com a justiça. Em sua homenagem, o Estado estará de luto oficial por 3 dias”, escreveu.

Sérgio Bizzotto se formou pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), em 1970. Ele exerceu a advocacia, foi membro do Ministério Público Estadual e também ingressou na magistratura do Espírito Santo, sendo promovido a desembargador em 1996.

Bizzotto, ainda, assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Em 2013, foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para o biênio 2014-2015.