Capixabas fazem visita técnica a Belém, cidade que será sede da COP 30

Os capixabas Elias Carvalho, diretor-presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil, e Fabricio Machado, secretário executivo do Consórcio Brasil Verde e ex-secretário estadual de Meio Ambiente, embarcam nesta sexta-feira (17) para Belém (PA), onde participarão de uma série de visitas técnicas com o objetivo de observar a estrutura da cidade para receber a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – a COP 30, em novembro.

O Brasil terá o protagonismo na edição de 2025 de um dos maiores eventos mundiais sobre sustentabilidade e mudanças climáticas, consolidando sua posição de destaque nas discussões globais ambientais. A cidade de Belém, situada em uma das regiões mais emblemáticas e considerada o “portal da Amazônia”, será o epicentro dessas discussões.

De acordo com Elias Carvalho, o Instituto Sustentabilidade Brasil desempenhará um papel fundamental nesse contexto, oferecendo suporte às entidades interessadas em participar da conferência. “Nosso trabalho é garantir que as organizações tenham a estrutura necessária para marcar presença em um evento dessa magnitude, fortalecendo a representação brasileira e ampliando as vozes da sustentabilidade”, destacou.

Além disso, o grupo de trabalho vai visitar as instalações onde o evento será realizado, bem como irá observar os possíveis desafios e gargalos em termos de logística, estadias, restaurantes, mobilidade e estrutura locais para debates e conversas bilaterais entre autoridades políticas, empresariais e do terceiro setor, tendo como objetivo contribuir para a estruturação para receber os participantes da COP 30.

Durante a visita a Belém, Elias Carvalho e Fabricio Machado também entregarão, pessoalmente, um convite oficial ao governador do Pará, Helder Barbalho, para participar da abertura da Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil, que será realizada entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Papa, em Vitória (ES), e promete ser um marco preparatório para a COP 30, promovendo o diálogo e o alinhamento entre os diversos atores envolvidos nas questões climáticas do país.

“A COP 30 no Brasil representa uma oportunidade única para destacar a importância da Amazônia no contexto das mudanças climáticas globais, além de reforçar nosso compromisso com a sustentabilidade. O evento em Vitória será uma prévia essencial, conectando lideranças e incentivando iniciativas concretas”, completou Carvalho.

Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil

Principal fórum de discussão e ação sobre sustentabilidade no país, a Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil chega, em 2025, à sua quinta edição. O evento será realizado entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Papa, em Vitória (ES). São esperados mais de 100 expositores, 120 palestrantes de alto nível e mais de 20 mil visitantes.