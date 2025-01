Capixabas podem solicitar a troca gratuita das antenas parabólicas

Cerca de 26,4 mil famílias de baixa renda do Espírito Santo ainda podem solicitar a substituição gratuita de suas antenas parabólicas pelo modelo digital.

Siga Antenado, entidade sem fins lucrativos criada pela Anatel é a responsável pelos agendamentos na capital desde agosto desde 2022. O objetivo é apoiar a população de menor renda na transição para o sinal digital.

No entanto, apesar do avanço das instalações, muitos ainda podem ser beneficiados e têm dúvidas sobre como ter acesso ao programa. Confira a seguir as principais perguntas e respostas sobre como participar e aproveitar o benefício.

Tire suas dúvidas:

Quem tem direito a substituição sem custos da parabólica tradicional pelo modelo digital? A troca gratuita é ofertada a famílias do CadÚnico, que tenham antena parabólica tradicional em funcionamento em suas residências.

Como solicitar a substituição gratuita? O agendamento do serviço é realizado pela Siga Antenado. Os canais de atendimento disponíveis são o site www.sigaantenado.com.br e o telefone 0800-729-2404, que também aceita mensagens via WhatsApp. Para agendar, é necessário informar o NIS (Número de Identificação Social) ou o CPF. Entretanto, é necessário atender as exigências.

Moradores de áreas rurais podem receber a parabólica digital gratuitamente? Sim, as famílias que atendem aos critérios para o benefício podem agendar a substituição gratuita da antena parabólica, independentemente de estarem em áreas urbanas ou rurais. Entretanto, é preciso verificar se o agendamento já está disponível na região ou município.

A substituição está disponível em todo o estado? Sim, famílias de todos os municípios do Espírito Santo podem agendar o serviço.

Até quando posso solicitar e receber a antena parabólica digital? Atualmente, não há um prazo limite para realizar o agendamento. No entanto, a Siga Antenado, recomenda que o processo aconteça o mais rápido possível, devido a vários canais já terem encerrados suas transmissões via parabólica tradicional. Além disso, outros devem seguir o mesmo caminho em breve. A antena parabólica digital oferece mais opções de canais, incluindo conteúdo local, com qualidade superior de som e imagem.

Uso antena espinha de peixe, TV a cabo ou streaming. O desligamento da parabólica tradicional me afeta? Não. Usuários de antenas espinha de peixe, TV a cabo ou serviços de streaming não serão impactados pelo encerramento das transmissões da parabólica tradicional.

Em suma, no Espírito Santo, cerca de 24,7 mil famílias já receberam a troca de antenas. No Brasil, esse número ultrapassa 4,5 milhões.