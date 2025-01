Carnaval de Vitória 2025: buscas por ingressos seguem crescendo

A contagem regressiva para o Carnaval de Vitória 2025 já está a todo vapor! Desde o dia 12 de novembro, os ingressos começaram a voar – e não é para menos. O Sambão do Povo, palco das maiores celebrações do Espírito Santo, promete ser um dos pontos mais fervilhantes do Brasil em fevereiro.

Para quem ainda não garantiu um lugarzinho, uma notícia importantíssima: os camarotes corporativos, mesas de pista e lounges já estão esgotados!

Se você quer garantir seu lugar em um dos camarotes mais badalados do Carnaval de Vitória 2025, acesse o site da Brasil Ticket e corra para garantir seu ingresso. Além disso, se preferir, ainda há opção para as arquibancadas, mas fique atento, pois elas também devem se esgotar em breve, já que mais de 50% dos ingressos já foram vendidos.

Mas calma, ainda dá tempo! Para quem adora uma folia com conforto e exclusividade, ainda é possível garantir seu espaço nos camarotes coletivos: Camarote Na Vibes, Camarote Samba Vitória 027 – Mãe Joana, Camarote Vix e Camarote Folia. Cada um oferece uma experiência única e atrações incríveis para agitar o Sambão do Povo.

Camarote Na Vibes: a energia do Thiago Soares

Se você gosta de uma boa mistura de samba e pagode, o Camarote Na Vibes vai ser o lugar para você! O cantor Thiago Soares, ex-integrante dos grupos Bom Gosto e Clareou, vai comandar a festa na sexta-feira, 21 de fevereiro. A vibe será contagiante, com muito swing e um clima de festa pura. Se você quer viver o Carnaval com uma mistura de alegria e animação, já sabe onde vai estar!

Camarote Vix: a agito começa com Jeito Moleque

Para quem não perde uma boa roda de samba, o Camarote Vix é um clássico. Este ano, a festa começa com o Jeito Moleque, na sexta-feira, 21 de fevereiro, prometendo colocar todo mundo para sambar até o amanhecer. E não para por aí! O camarote contará com diversas atrações que vão manter o público animado a noite inteira. Quem escolhe o Camarote Vix já sabe: vai ser pura animação e muita música boa.

Camarote Samba Vitória 027 – Mãe Joana: a mistura perfeita de samba e muito mais

Quem estiver no Camarote Samba Vitória 027 – Mãe Joana vai curtir o grupo Di Propósito, na sexta-feira, 21 de fevereiro, e muito mais samba no pé. Com um nome irreverente e clima descontraído, o camarote promete trazer o melhor do samba e da música popular para quem não abre mão de se jogar na folia sem perder o glamour.

Camarote Folia: a festa nunca para!

Se você quer variedade de atrações e uma festa que não tem hora para acabar, o Camarote Folia é a escolha certa. Entre as atrações confirmadas estão Zé Felipe e Romário, Lilian Lomeu, Tstinha, Leonardo Valentim e vários DJs que vão tocar os maiores sucessos do momento. No Camarote Folia, a animação será a palavra de ordem nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro.

Quer desfilar no Carnaval de 2025?

O Carnaval de Vitória 2025 promete ser inesquecível, com desfiles cheios de emoção, história e muita cultura. As escolas de samba do grupo especial já revelaram os enredos, e também é hora de você escolher qual fantasia vai usar para sambar no Sambão do Povo. Não sabe ainda o que cada agremiação vai levar para a avenida? Então já confira e prepare o glitter!

Unidos de Jucutuquara (@jucutuquara) vai abrir o desfile do grupo especial com o enredo sobre as emoções. A escola promete mexer com os sentimentos do público com o tema “Pulsar da Vida”, assinado pelo carnavalesco Orlando Júnior.

Chegou o Que Faltava (@chegou_oficial) virá em seguida com o enredo sobre Goiabeiras, destacando as memórias e as tradições culturais da comunidade. O enredo “Da Lama Sai Muito Barulho”, assinado pelo carnavalesco Vanderson Cesar, promete emocionar.

Unidos da Piedade (@unidosdapiedade) terá o orixá Ibeji como tema do desfile de 2025. Ibeji, orixá protetor das crianças, simboliza o nascimento, a vida, a felicidade e a inocência.

A atual campeã Mocidade Unida da Glória (MUG) (@arcmug) homenageará São Jorge com o enredo “O Guerreiro da Capa Encarnada, Jorge do Povo Brasileiro”. O desfile será assinado pelos carnavalescos Petterson Alves e Leo Soares.

Novo Império (@novoimperio) trará para a avenida o tema “As Voltas que a Vida Dá”, abordando a vida boêmia de Vitória entre as décadas de 1930 e 1950. O carnavalesco Osvaldo Garcia estreia com a azul, branco e rosa.

Independente de Boa Vista (@gresboavista) vai levar para o Sambão a história do renomado fotógrafo Sebastião Salgado. O enredo “Os Olhos do Mundo: Assombros de Sebastião Salgado” promete um desfile impactante.

Fechando a noite, a Imperatriz do Forte (@imperatrizdoforteoficial) destacará a cultura e a história do povo de Luanda, com o enredo “Só Quem Sabe Onde É Luanda, Saberá Lhe Dar Valor”, uma homenagem à cultura afro-brasileira.

Os desfiles das escolas de samba acontecerão de 21 a 23 de fevereiro de 2025.

CONFIRA A ORDEM DOS DESFILES DO CARNAVAL DE VITÓRIA 2025

GRUPO A — DESFILE EM 21 DE FEVEREIRO

Rosas de Ouro

Império de Fátima

Mocidade da Praia

Independente de Eucalipto

Andaraí

Independentes de São Torquato

Pega no Samba

GRUPO ESPECIAL — DESFILE EM 22 DE FEVEREIRO

Unidos de Jucutuquara

Chegou o Que Faltava

Unidos da Piedade

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Novo Império

Independente de Boa Vista

Imperatriz do Forte

GRUPO B — DESFILE EM 23 DE FEVEREIRO

Unidos de Barreiros

Mocidade Serrana

Tradição Serrana

Chega Mais

União Jovem de Itacibá.

O Carnaval de Vitória 2025 será nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, e promete ser mais uma edição inesquecível, com muito samba no pé, diversão e, claro, as melhores atrações para todos os gostos!