Centro de treinamento de vôlei em Guaranhuns vai abrir mais 400 vagas

A inauguração do novo centro de treinamento de vôlei, em Guaranhuns, destinado ao projeto social Vôlei Vida, vai garantir a ampliação de cerca de 400 novas vagas para crianças e adolescentes de 10 a 17 anos do bairro e região.

Atualmente, 450 jovens são atendidos pelo projeto, nas modalidades vôlei, futsal, capoeira, jiu-jítsu e ginástica rítmica.



De acordo com o idealizador da instituição, Robson Luiz Rodrigues, o projeto atende 450 crianças e adolescentes, mas existe uma fila de espera de aproximadamente 600 crianças. Com a inauguração do novo centro de treinamento será possível oferecer quase o dobro do atual número de vagas. Serão disponibilizadas 200 vagas para aulas de vôlei de praia, 100 para futevôlei e 100 para beach tennis, totalizando 400 novas oportunidades.

Espaço Amplo

O novo espaço conta com mais de 2 mil metros quadrados de área construída, com quatro quadras de areia. Todo o entorno recebeu pintura nos muros e instalação de alambrados, arquibancada, vestiário, sala para administração do espaço e uma horta comunitária e um parquinho para a criançada.



A solenidade de entrega do novo espaço, na noite dessa segunda-feira (6), contou com as presenças do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, do medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, André Stein, secretários municipais, vereadores e lideranças locais, além de moradores.



“Quando entregamos um espaço como este estamos falando de dignidade, de resgate social, de solidariedade e de doar o seu tempo, como os dirigentes deste projeto fazem todos os dias. Sabemos que grandes atletas passaram pelo Vôlei Vida e ocupam lugar de destaque no cenário internacional, como André Stein. Por isso, estamos imbuídos pelo sentimento de ajudar o próximo, porque sabemos o quanto a entrega deste centro de treinamento representa para os jovens alunos. Vila Velha está sendo construída por várias mãos, porque ninguém constrói nada sozinho”, destacou o prefeito Arnaldinho Borgo.

Sucesso garantido

A inauguração do centro de treinamento foi marcada por um jogo amistoso com os atletas Luciano, Vinícius, Fábio Luiz, Breno Luiz e Guilherme Casotti, que impressionaram a todos com seus saques e cortadas, apesar de estar chovendo.



“Quero agradecer ao prefeito Arnaldinho Borgo, porque sonhamos muito com esse momento. Minha história começou aqui neste projeto em 2011, quando tinha apenas 15 anos. Espero que daqui saiam muitos atletas, mas além disso, pessoas de caráter, que terão suas vidas transformadas, assim como aconteceu comigo, porque essa é a proposta do Vôlei Vida”, enfatizou André Stein.



“Vila Velha hoje respira esporte. Investir no esporte é investir em saúde, em ação social, segurança. Por isso, é muito importante termos uma classe política forte, para que possamos construir mais equipamentos esportivos como esse”, salientou o medalhista olímpico, Fábio Luiz.