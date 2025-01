Carreta tomba e interdita rodovia no Espírito Santo

Uma carreta tombou depois do motorista perder o controle no km 321 da BR-101, em Guarapari, na manhã desta quarta-feira (15).

Leia também: Kennedy traça estratégias para garantir segurança durante o verão 2025

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte da rodovia precisou ser interditada.

Informações preliminares apontam que o condutor do veículo ficou preso a ferragens e precisou ser socorrido e encaminhado ao hospital da região. O estado de saúde dele é considerado grave.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui