Carteira de Identidade pode ser emitida na Assembleia; veja

Desde o ano passado vários estados brasileiros adotaram a Carteira de Identidade Nacional (CIN) como documento de identificação. O documento tem padrão nacional e número único, que é o cadastro de pessoa física (CPF). Essa iniciativa tem o objetivo de melhorar os cadastros do governo, reduzir as fraudes e ampliar a segurança dos processos de identificação de cidadãos no Brasil.

Aqui no Espírito Santo são diversos postos de atendimento para emissão do novo documento em 75 municípios do Estado. Um desses pontos funciona no Espaço Assembleia Cidadã, na Assembleia Legislativa (Ales). Durante a manhã, o atendimento no local acontece das 8 horas às 11h30, durante a tarde é das 13 às 16 horas. No entanto, durante o mês de janeiro, o posto segue horário de funcionamento reduzido, das 13 às 17 horas.

Para ser atendido, o cidadão deve realizar previamente o agendamento eletrônico, por meio do endereço: agenda.es.gov.br. As vagas são liberadas apenas às sextas-feiras, às 8:00 horas, para toda a semana seguinte.

“Esse agendamento não é feito em todos os postos do Estado, no agendamento on-line, são alguns postos, principalmente os de maior procura. As vagas são disponibilizadas todas as sextas-feiras, às oito da manhã, nos principais postos de identificação no Estado, nos que têm o maior movimento. Além disso, nas cidades do interior você consegue fazer o agendamento diretamente na unidade de atendimento. Hoje nós temos postos de identificação em 75 municípios do Estado, nós estamos trabalhando para expandir para os três municípios restantes ainda nesse ano de 2025”, explica Eric Vinícius Santa Clara, perito oficial criminal da Polícia Científica do Espírito Santo.

Atenção com os documentos

O cidadão também precisa ficar atento aos documentos que são necessários para solicitar o novo documento. “Precisa trazer a certidão atual, conforme estado civil. Tem que ser a certidão original. Se a pessoa for casada, tem que trazer a certidão de casamento, ou divorciada também a certidão de casamento. Se for solteira, a certidão de nascimento. Além disso, é recomendável que se traga um comprovante de residência para poder agilizar o atendimento”, esclarece o perito criminal.

A emissão da 1ª via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita, bem como as renovações do documento em razão da expiração do prazo de validade. A partir da utilização de número único em todas as unidades da federação, os dados serão integrados de forma segura, o que permitirá a atuação de diversas áreas do governo, para atender às necessidades dos cidadãos em áreas como saúde, educação e trabalho.

Com a CIN, todas as políticas públicas terão acesso ao mesmo dado oficial de identidade do cidadão, pela simplificação dos cadastros administrativos. Quando uma pessoa precisar marcar uma consulta no SUS, por exemplo, os dados da identificação estarão disponíveis em tempo real. O mesmo vale para benefícios como o Bolsa Família e registros no INSS. Os cidadãos têm até 2032 para fazer a troca do antigo RG pelo novo documento.