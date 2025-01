Casagrande confirma saída de Marcus Vicente da Sedurb

O governador Renato Casagrande (PSB) confirmou, nesta quarta-feira (8), em uma publicação em suas redes sociais, a troca do secretário Marcus Vicente, que estava afrente da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

O subsecretário para Assuntos Administrativos da pasta, Marcos Aurélio Soares da Silva, assumiu o cargo, com a saída de Vicente.

Graduado em Administração, o novo gestor possui 58 anos e também é filiado ao PP. Marcos Aurélio ocupou o cargo de vereador e secretário de Educação por dois mandatos em João Neiva, no Norte do Estado, e também foi secretário de Educação em Fundão.

Marcus Vicente esteve à frente da Sedurb desde 2019, quando iniciou o segundo mandato de Renato Casagrande à frente do Governo do Estado.

“Marcos Aurélio Soares assume o comando da Sedurb. Agradeço ao Marcus Vicente pelo trabalho e pela gestão marcada por grandes avanços para o nosso estado. Seguimos trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos capixabas”, disse Casagrande.

