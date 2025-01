Cavalo de Aço: Detran e Polícia Militar fiscalizam motocicletas no ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran) realizou operações ‘Cavalo de Aço’, voltadas para a fiscalização de motocicletas, nos municípios de Montanha e Pinheiros nesta semana.

As blitze fazem parte das ações do programa Força Pela Vida e contaram com a participação de agentes de trânsito do Detran e efetivo da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Na tarde de segunda-feira (13), a operação foi em Montanha e os agentes abordaram 43 motocicletas e 10 automóveis. Um total de 28 infrações de trânsito por condutas vedadas pela legislação de trânsito foram registradas. Na ocasião, uma motocicleta que continuava circulando mesmo após a informação de baixa total no sistema foi removida ao pátio.

Já no município de Pinheiros, na terça-feira (14), foram registrados 23 autos de infração com a abordagem de 32 motocicletas e 12 carros. Duas motocicletas foram removidas por infrações administrativas.

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran, Jederson Lobato, destacou o foco da fiscalização. “Levar as operações integradas do programa Força pela Vida para o interior mostra cada vez mais que o poder público está presente e incentiva o cumprimento das regras de trânsito, que visam garantir a segurança de todos. O foco em motocicletas é importante porque mais da metade dos óbitos no trânsito no Estado envolvem justamente esse público, o motociclista”, disse.

Lobato prosseguiu: “A intenção das operações é identificar condutas que contribuem para esse número, como, por exemplo, a condução sem habilitação, sem capacete ou com capacete inadequado, de chinelo, com a moto em mau estado de conservação (pneu careca) e perturbação do sossego público com a adulteração de escapamentos e exibição de malabarismos. Além disso, apenas com a abordagem é possível identificar condutores inabilitados, o que é um risco para a segurança do próprio condutor e para demais usuários das vias”, disse.

Mortes no trânsito

No ano passado, 973 pessoas perderam a vida em sinistros (acidentes) de trânsito no Estado, de acordo com dados do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo. O número é 17,9% maior do que o registrado em 2023, quando 825 pessoas morreram no mesmo período nas vias capixabas.

Das vítimas fatais do trânsito no Estado de janeiro a dezembro de 2024, um total de 498 pessoas eram motociclistas, o que corresponde a 51,2% dos óbitos e supera em 21,8% o número de vítimas no mesmo período do ano de 2023, quando 409 motociclistas morreram em sinistros de trânsito.

Confira os dados do Observatório aqui.