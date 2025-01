Chuva ou sol? Confira como fica a previsão do tempo nesta quinta (2)

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta quinta-feira (2), o sol fica entre entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde nas regiões Sul e Serrana. Já no trecho litorâneo da Região Sul e na Grande Vitória, as pancadas de chuva ocorrem à noite. Predomínio de sol e não há previsão de chuva nas demais áreas. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas à noite. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, Sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. No trecho litorâneo, as pancadas ocorrem no final do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.