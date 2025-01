Léo Português assume a Prefeitura de Anchieta

Cerca de mil pessoas prestigiaram a posse do novo prefeito de Anchieta, Leonardo Abrantes, o Léo Português (PSB) e de seu vice-prefeito, Renato Lorencini (União). A solenidade ocorreu na tarde desta quarta-feira (1), na quadra de esportes da Escola Paulo Freire, na Sede do município.

Na mesma ocasião foram empossados os 11 vereadores. Os deputados Zé Preto e Hudson Leal estiveram presentes e compuseram a mesa, assim como o presidente da Aderes, Alberto Gavini.

LEIA TAMBÉM: Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Cachoeiro

Lado a lado, prefeito e vice fizeram seu juramento e assinaram o termo de posse sob intensos aplausos do público, às 18h50.

Antes de passar a faixa de prefeito para Léo Português, o prefeito Fabrício Petri (PSB) recebeu uma cesta de artesanato como forma de homenagem da Câmara de Vereadores. Léo e Renato também foram homenageados.

Transmissão de cargo

Imediatamente à solenidade de posse dos novos eleitos, iniciou-se a cerimônia de transmissão do cargo, com discurso do prefeito Fabrício Petri.

“Sabemos como esse dia é importante para Léo e para Renato, mas também pra mim e pro meu vice-prefeito Carlos Waldir. Hoje é dia de celebrar a democracia”, disse Petri.

“Quero agradecer profundamente ao povo de Anchieta. A confiança em nosso trabalho foi o combustível pra nossa equipe, pra mim e pro Carlos Waldir”, frisou.

Fabrício recordou o dia em que assumiu o mandato, ainda em 2017, encontrou problemas

“que a gente não conseguia imaginar. Dívidas de mais de 100 milhões de reais”, contabilizou.

“Deixo meu mandato, mas é um até breve, pois vou poder ficar mais perto das comunidades de Anchieta”.

Em seguida, Petri assinou o termo de transferência e entregou a faixa de prefeito e a chave da cidade para Léo, mais uma vez sob aplausos do público.

Discurso

Já devidamente empossado e emocionado, Léo Português agradeceu pelo apoio de Fabrício. “Hoje é um dia muito especial. Com muita gratidão, humildade e fé vamos assumir esse compromisso com a população de Anchieta”, pontuou.

“Sonhar sozinho é mais difícil. Sonhando juntos a gente realiza. Hoje eu sou empregado de vocês, o povo de Anchieta”, ressaltou.

“Queremos fazer o trabalho de excelência que você, Fabrício, e Carlos Waldir fizeram em oito anos. Queremos ir adiante, melhorar onde for possível. Agradeço a cada um que votou em mim, mas meu compromisso é governar para todos de Anchieta, não importa em quem votaram”.