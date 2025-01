Cidade do ES recebe manutenção em sistema de água e CESAN pede economia

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) emitiu comunicado sobre a manutenção emergencial no abastecimento de água para bairros de Anchieta nesta quarta-feira (8) e solicita que a população economize água.

“Poupe água! A Cesan está realizando manutenção emergencial no serviço de abastecimento de água em bairros de Anchieta nesta quarta-feira, (08/01).

A população deve economizar água e praticar o reuso.

Mais informações a qualquer hora do dia ou da noite pelo telefone 115 ou Whatsapp (27) 3422-0115.

