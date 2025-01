Marataízes: 19ª Caminhada Litorânea agita fim de semana

Com percurso da caminhada de 15 quilômetros, passando por praias e falésias, a 19ª Caminhada Litorânea de Marataízes está com inscrições abertas, que podem ser feitas pela internet, ou presencialmente em locais de inscrição em Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim. O evento acontecerá no próximo sábado (25) e conta com o apoio do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

A trilha litorânea de Marataízes integra a Rede Capixaba de Trilhas de Longo Curso, projeto implementado no Espírito Santo em 2024, pelo Iema, que visa a conectar o Estado à Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas), projeto que idealiza conectar diferentes paisagens e ecossistemas brasileiros, promovendo a organização e visibilidade turística no País.

A RedeTrilhas é uma iniciativa do Governo Federal, cujo objetivo é conectar pontos de interesse do patrimônio cultural e natural do Brasil, por meio de trilhas de longo curso em todo o território nacional. Inspirada num sistema europeu, a rede brasileira é composta por grandes percursos nacionais interligados por trilhas regionais menores: quando uma acaba, outra começa.

No Espírito Santo, a primeira trilha de longo curso foi estruturada no Parque Estadual de Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra, com 18 quilômetros de extensão. Segundo a coordenadora de Gestão das Unidades de Conservação do Iema, Joseany Trarbach, a integração da trilha de Marataízes à RedeTrilhas é fundamental para fomentar o desenvolvimento sustentável e o turismo ecológico na região.

A 19ª Caminhada Litorânea de Marataízes contará com o suporte de ambulâncias, paramédicos, pontos de hidratação e distribuição de frutas ao longo do percurso. Haverá também ônibus em locais estratégicos para apoio aos participantes. O evento é aberto a pessoas de todas as idades e terá início às 5h45. A partir das 11h30, haverá um show em uma tenda na Praia Central, encerrando as atividades do dia. O valor da inscrição é de R$ 70,00.

Para mais informações sobre inscrições e programação, os interessados podem acessar o site oficial do evento ou procurar os pontos de inscrição em Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim.

Serviço:



Inscrições: https://litoranea.caminhadasetrilhas.com.br/