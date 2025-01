Cidades do ES recebem Projeto Lugares de Ler em janeiro; veja quais

O mês de janeiro teve início e uma boa pedida para curtir as férias são as ações do Projeto Lugares de Ler, realizado pela Secretaria da Cultura (Secult), com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), em parceria com o Instituto Agir pela Cidadania.

A programação desta semana, que vai até o próximo sábado (11), contará com ações em Terra Vermelha, Vila Velha; Jabaraí, em Guarapari; e Nova Rosa da Penha, em Cariacica.

Em Guarapari, haverá o Afetos Literários, com leitura do livro infantil A árvore mais sabida do mundo, de Mira Silva, na Associação Bom de Bola, às 18h30, nesta quinta-feira (09). A obra conta a história de uma menina que sonhava em ir à escola, mas enfrentava desafios devido à realidade econômica de sua família.

Nesta sexta-feira (10), em Cariacica, será realizado o Férias Com Leitura, às 14h, na Praça CEU. O livro escolhido é Super Legal, da capixaba Ione Duarte. A autora, em seu livro infantil, traz a história de um super-herói que utiliza seus poderes para proteger as pessoas e a natureza.

Em Terra Vermelha, Vila Velha, a atração será a exibição do curta metragem Vida Maria, de Joelma Ramos e Márcio Ramos, premiado em mais de 50 festivais de cinema nacionais e internacionais. A atividade será na pracinha da Igreja Católica de Terra Vermelha, às 16h, no sábado (11).

O curta é uma animação que aborda a realidade da pequena Maria José. Ela é uma menina que se vê obrigada a largar os estudos para se dedicar, junto à mãe, aos cuidados com sua numerosa família, formada majoritariamente por homens. A produção audiovisual procura debater como a falta de oportunidade faz com que ciclos de desigualdade se mantenham.

O Projeto Lugares de Ler acontece em dez territórios que fazem parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado, que atende regiões com alto índice de vulnerabilidade social. São três em Vitória (Piedade, São Pedro e Bairro da Penha), dois em Cariacica (Nova Rosa da Penha e Padre Gabriel), e um em Vila Velha (Terra Vermelha), Serra (Carapina), Guarapari (Jabaraí), Aracruz (Jacupemba) e Linhares (Planalto).

Cada território conta com um agente que atua em atividades de mediação de leitura, com encontros semanais. Além disso, durante o período do projeto, que é de um ano, cada local realizará até quatro eventos, que podem incluir atividades como pocket show de música e literatura, monólogo cênico, sarau, exibição de filmes com bate-papo, performances literárias e apresentações circenses.