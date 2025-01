Cine cultural garante entretenimento gratuito em Iúna

Nessa quarta-feira (29) aconteceu a inauguração do Cine Cultural na Casa da Cultura de Iúna, um projeto da Secretaria de Turismo e Cultura com apoio da lei de incentivo ao audiovisual Lei Paulo Gustavo (nº 195/2022).

Na entrada da Casa da Cultura, o público foi recebido pelo músico instrumentista Wenes Madeira, que encantou a todos com lindas músicas tocadas com o saxofone.

Em uma primeira etapa de criação do Cine Cultural, foi adquirido um projetor de alta definição, sistema de sonorização e tela retrátil. Em breve, para efetivação legal do espaço, serão instaladas mobílias e será necessário o apoio da SECULT para esclarecimentos de normas de utilização de diversos filmes, tais como as devidas taxas de royalties a serem pagas pelas produções audiovisual exibidas.

O público presente pôde assistir o curta-metragem “Voltando pro Café”, escrito e dirigido por Patrícia Regina e que conta a história de dona Maria Rosa e seu filho Robson – recém-chegado à cidade.

Estiveram também no evento o prefeito Romário Batista Oliveira, o chefe de gabinete Raphael Amorim, o secretário de Turismo e Cultura Rogério Cezar, o presidente Câmara Municipal Paulo Henrique Leocádio da Silva, a subsecretária de Assistência e Desenvolvimento Social Fernanda Areas Amorim, a subsecretária de Cultura maria Aparecida Vettorazzi, a assessora do deputado federal Gilson Daniel Lívia Amorim da Silva Oliveira, a subsecretária de Turismo Rosa Elaine Evaristo dos Santos Ivo, a diretora de cultura Lorena César e diretor local do Cidade Empreendedora David Florenço.

Cinema em Iúna

No século XX, o cinema era uma importante e encantadora forma de entretenimento por todo o país. Iúna já teve algumas salas de cinema, como o Cine Iunense, um local que reunia famílias e era ponto de encontro para amigos, tendo em exibição filmes de drama e comédia, muitos populares na época.

Com o passar dos anos, o cinema foi perdendo o encanto ao ser substituído pela televisão, o que resultou no fechamento de muitas salas de cinema, inclusive em Iúna.