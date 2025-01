​Colônia de Férias gratuita no Parque da Prainha segue até este domingo

A Colônia de Férias promovida pela Prefeitura de Vila Velha está movimentando o Parque da Prainha e segue até este domingo (12).

No espaço que anteriormente recebeu a Vila Natalina, o público pode aproveitar uma programação especial com atividades recreativas para crianças, parque de diversões, atrações gastronômicas e iluminação temática. Toda programação é gratuita.



As atividades recreativas infantis acontecem diariamente, das 17h às 21h, enquanto o parque de diversões, a iluminação e a área gastronômica funcionam das 17h à meia-noite. O evento tem atraído famílias e visitantes, consolidando o Parque da Prainha como um espaço de lazer e convivência no verão.



Para as crianças, a colônia de férias oferece uma série de brincadeiras interativas, como “Caça ao tesouro”, “O mestre mandou”, gincanas com cabo de guerra e corrida do saco, além de oficinas de slime e massinha. Pintura facial e esculturas de balões também estão entre as atrações.



O parque de diversões, com brinquedos como roda-gigante, tobogã, trenzinho e jumbo, é um dos destaques para todas as idades. A iluminação natalina continua encantando os visitantes, enquanto a área gastronômica proporciona opções variadas para quem deseja aproveitar o passeio.



Informações:

Colônia de Férias de Vila Velha

Parque da Prainha, até 12 de janeiro

– Atividades recreativas infantis: 17h às 21h

– Parque de diversões, iluminação e área gastronômica: 17h às 0h

Entrada: franca