Comércio exterior capixaba movimentou de US$ 24,58 bilhões em 2024

Ótima notícia para o comércio exterior capixaba: o crescimento nas exportações e importações fizeram com que o Espírito Santo fechasse 2024 com a movimentação de 24,58 bilhões de dólares, um crescimento de 27,1% em relação a 2023 (19,34 bilhões).

As exportações aumentaram de 9,53 bilhões de dólares em 2023 para 10,71 bilhões de dólares em 2024, sendo 1,18 bilhões de dólares a mais, crescimento de 12,4%. As importações também apresentaram superávit expressivo, passando de 9,81 bilhões de dólares em 2023 para 13,88 bilhões de dólares em 2024, totalizando um aumento de 41%.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados do Comex Stat, sistema oficial para extração das estatísticas do comércio exterior brasileiro de bens.

Outra grande novidade para o setor é que o Espírito Santo apresentou uma movimentação total de 1,86 bilhão de dólares em dezembro de 2024, sendo 938,5 milhões de dólares em exportações e 917 milhões de dólares em importações, o que resultou em um saldo comercial positivo de 21,5 milhões de dólares. Com isso, o estado encerrou o mês com superávit em sua balança comercial pela primeira vez no ano.

Para a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, o saldo positivo vai além do simples equilíbrio entre exportações e importações, refletindo a competitividade do estado no mercado global, com impacto positivo de diferentes setores da economia.

“O saldo da balança comercial reverteu um déficit de 256,2 milhões de dólares em dezembro de 2023 para um superávit de 21,5 milhões de dólares no mesmo mês de 2024. Esse marco reflete o crescimento das exportações, que superaram as importações pela primeira vez no ano de 2024, sendo consequência de um esforço conjunto entre o setor produtivo e políticas que favoreceram o comércio exterior, como melhorias logísticas e incentivos fiscais. Também é um reflexo do fortalecimento da economia estadual e da maior capacidade nas operações comerciais internacionais”, ressaltou Ana Carolina Júlio.

As exportações passaram de 880 milhões de dólares em dezembro de 2023 para 938,5 milhões de dólares no mesmo mês de 2024, apresentando um crescimento de 6,65%. Já as importações caíram de 1,14 bilhão de dólares em dezembro de 2023 para 917 milhões de dólares no mesmo período de 2024, representando uma queda de 19,3%.

Já a movimentação total do comércio exterior caiu 7,97%, de 2,02 bilhões de dólares em dezembro de 2023 para 1,86 bilhão de dólares no mesmo mês de 2024. “Embora a diminuição da movimentação possa indicar uma desaceleração geral no volume de negócios, a melhoria no saldo comercial aponta para uma maior eficiência do comércio exterior do estado”, frisou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

Produtos

O principal destaque na exportação de dezembro foi o minério de ferro e seus concentrados, que liderou a pauta com 231,9 milhões de dólares, representando 24,71% do total exportado no mês.

O café não torrado ocupou a segunda posição, com 171,6 milhões de dólares e uma participação de 18,29%. Além disso, produtos semiacabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço tiveram um desempenho expressivo, somando 129,9 milhões de dólares (13,85%). A celulose também se destacou, alcançando 102,6 milhões de dólares (10,93%).

No mês, os produtos importados totalizaram mais de 918 milhões de dólares, com destaque para itens de alto valor agregado e relevância estratégica para a economia local e nacional. O principal item importado foram aeronaves e outros equipamentos relacionados, que somaram 186,2 milhões de dólares, representando 20,31% do total.

Além disso, veículos para transporte de mercadorias e usos especiais, que totalizaram 132,9 milhões de dólares (14,49%), destacam-se pelo apoio ao setor de transporte de cargas e logística, importantes para um estado que serve como porta de entrada e saída de produtos no Brasil.

“As importações de dezembro evidenciam o papel do Espírito Santo como um hub econômico dinâmico, que alia as demandas internas com conexões globais. A pauta importadora do estado reflete uma combinação de itens de alta tecnologia, matérias-primas estratégicas e produtos de consumo que suportam o crescimento econômico e o desenvolvimento industrial, enquanto reforçam a posição do Espírito Santo na cadeia de valor global”, afirmou Ana Carolina Júlio.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.