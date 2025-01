Conceição do Castelo: Matheus Rocha lança novo clipe; veja

O clipe ‘Que bom ter você aqui’, lançado em dezembro de 2024, tem sido um verdadeiro sucesso nas redes sociais e nas plataformas musicais. Produzido e estrelado por capixabas, a obra é inspirada nos anos 90.

O capixaba Matheus Rocha, natural de Conceição de Castelo, conta como foi a experiência de lançar o clipe. “O videoclipe foi inspirado na década de 90, onde os jovens não tinham tanto contato com a tecnologia e se divertiam com acampamentos, luau e eventos que conversavam e passavam o tempo diferente dos jovens de hoje. A letra da música também diz que temos que aproveitar nossa vida na terra enquanto estamos com saúde”, disse o músico.

Matheus relata que a princípio a música seria gravada no estilo sertanejo, mas mudaram de ideia e gravaram com ritmo ‘pé de serra’ para acrescentar no cenário das gravações.

O personagem principal do clipe larga tudo que tinha na cidade e foi aproveitar a calmaria da vida ao lado de amigos e família.

No fim, Matheus deixa uma reflexão aos jovens: “se estamos aqui, vamos nos divertir, vamos cuidar melhor das nossas amizades, dos nossos familiares, cuidar mais das pessoas que precisam de nós”.

Assista ao videoclipe: