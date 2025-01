Confira os valores para utilização do Estádio Estadual Kleber Andrade

Neste mês de janeiro, mais uma temporada de eventos será iniciada no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, com as primeiras realizações de partidas do Campeonato Capixaba. Em novembro do ano passado, foi publicada a nova portaria de uso da principal praça esportiva do Estado, estabelecendo novas taxas e regras de uso do complexo.

Leia também: Desafio das Estrelas de Beach Soccer acontece neste domingo (12) no ES

Para tirar as principais dúvidas em relação a isso, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) preparou uma lista com as modalidades de utilização do Klebão e seus respectivos valores. Confira:

Jogos de clubes de outros estados e shows

Pelo uso do “Complexo Esportivo – Estádio Estadual Kleber Andrade”, nos casos de eventos esportivos ou não (como shows, por exemplo), será devido o pagamento do valor equivalente a R$ 29.150,01 (vinte e nove mil, cento e cinquenta reais e um centavo) por dia de evento. Para os períodos em que o Estádio ficar à disposição do “autorizatário/permissionário”, mas de seu uso restrito, será devido por dia o equivalente a 20% (vinte por cento) do referido valor.

Partidas envolvendo clubes profissionais capixabas

Em caso de jogos de futebol, caso a partida seja válida por algum campeonato da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) ou tenha uma equipe profissional federada capixaba como mandante, o preço para cessão do Kleber Andrade será de R$ 1.619,45 (um mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos) por dia de evento.

Jogos amadores

O Estádio Kleber Andrade segue disponível para a realização de partidas amadoras de futebol. O valor do aluguel é de R$ 6.829,00 (seis mil, oitocentos e vinte e nove reais) por dia, quando não houver nenhum agendamento prévio para eventos no local e a partida seja encerrada até às 18 horas. Nesses casos, o período máximo de permanência será de 4 horas e as partidas de futebol devem obedecer às regras da Federação Internacional de Futebol (FIFA), respeitando assim limites de duração de tempo e de vestimenta adequada, sendo obrigatório e imprescindível o uso de chuteira para utilizar o gramado. Quando os jogos se iniciarem após às 18 horas, será feito um acréscimo de 40% (quarenta por cento) ao valor cobrado, uma vez que haverá a necessidade de uso dos refletores. Lembrando que para jogos amadores só será permitido o uso de gramado, vestiários e arquibancadas, sendo vedada, portanto, a utilização dos camarotes e demais espaços internos do estádio.

Aluguel da esplanada

As esplanadas dos setores “A” e “B” poderão também ser alugadas. Nos casos de eventos com público de até 10.000 pessoas, o valor da locação será equivalente a R$ 14.575,18 (quatorze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) por dia de evento. Já nos casos de eventos com público de até 15.000 (quinze mil) pessoas, o valor será de até R$ 21.862,77 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos) por dia de evento. E nos casos em que o público ultrapassar 15.000 (quinze mil) pessoas, será cobrado R$ 29.150,01 (vinte e nove mil, cento e cinquenta reais e um centavo) por dia de evento.

Camarotes

A critério da Sesport, os camarotes situados nos setores “C” e “D” poderão ser locados ao autorizatário ou permissionário do evento, mediante solicitação formal. O valor pela locação dos camarotes será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por camarote, por dia de evento.

Eventos fotográficos

O Complexo Esportivo – Estádio Estadual Kleber Andrade poderá ser alugado pelo valor de R$ 478,03 (quatrocentos e setenta e oito reais e três centavos) para eventos fotográficos realizados entre 8 e 16 horas. O período máximo de permanência nas dependências do estádio para este tipo de evento é de 3 horas. Nessa modalidade poderão ser utilizadas apenas as dependências externas e o vestiário.

Atualização de valores

Os valores a serem pagos pelo uso do “Complexo Esportivo – Estádio Estadual Kleber Andrade” são os previstos na Portaria Nº 15-R de 11 de novembro de 2024 e serão atualizados a cada 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação (12 de novembro de 2024)

Como solicitar o agendamento

Para realizar agendamento no Kleber Andrade é necessário enviar um ofício descrevendo que tipo de evento será realizado na data pretendida e um contato do solicitante. O documento deverá ser enviado via sistema E-Docs para GOVES-SESPORT-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER. Depois disso, a Sesport terá o prazo de cinco dias úteis para responder a solicitação. Em caso de resposta positiva, o solicitante terá que enviar, também por E-Docs, o formulário de pré-reserva disponível no site da Secretaria.

Dúvidas

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Gerência de Gestão Complexo Esportivo Kleber Andrade (GECEK), da Sesport, no telefone (27) 3636-7026 ou pelo e-mail [email protected].

Acesse a portaria completa aqui.