Desafio das Estrelas de Beach Soccer acontece neste domingo (12) no ES

A programação da Arena de Verão, na Praia da Costa, será oficialmente aberta nesta sexta-feira (10), às 18 horas. Com uma série de eventos esportivos e culturais, a programação será realizada até o 26 de janeiro.

O evento é uma promoção da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha com atividades para moradores e turistas, inclusive com ações para as crianças.



Um dos destaques da programação acontece no domingo (12), às 10 horas. É o Desafio das Estrelas de Beach Soccer, quando grandes craques da bola se enfrentam, apresentando um show de dribles e gols, para alegria da torcida canela-verde. Entre eles estão os goleiros Mão (ES) e Robertinho (RJ), os cariocas Benjamin (RJ), Neném (RJ) e Júnior Negão (RJ), dos capixabas Bruno Malias, Duda, Rui Mota, Juninho Bebê, Rossato, Andrezinho e Vander, jogadores de renome internacional, que conquistaram vários títulos brasileiros e europeus.



A torcida vai balançar a arquibancada, assistindo à apresentação dessas estrelas do bech soccer, que fizeram a seleção brasileira conquistar vários títulos mundiais. A Arena está montada na Avenida Antônio Gil Veloso, em frente ao Quality Hotel. Sua programação se estenderá até o dia 26 de janeiro, com competições de crossfit, beach tennis, voleibol, corrida de obstáculos, e Desafio das Estrelas de futevôlei e beach soccer.

Aulas gratuitas

A programação também está recheada de atividades gratuitas para quem quiser se exercitar, com aulas de ioga, dança e de vários esportes (tênis de mesa, atletismo, futebol, basquete, skate, luta olímpica e badminton). Para participar, basta chegar com 30 minutos de antecedência, estar trajado com roupas confortáveis e procurar os professores no local.

A Arena terá também um espaço gastronômico, com stands de comidas e bebidas, que serão animados por uma extensa programação cultural.

Programação Cultural

No sábado (11), a música começa às 11 horas, com o DJ Gustavo The Flash, apresentando o set musical do Vitrola Capixaba, com os melhores hits de bandas que embalaram a cena musical do Espírito Santo desde o início dos anos 2000. Em seguida, a banda Brasil em Blues apresenta os mais consagrados sucessos do blues internacional, para o delírio do público.

A cantora Fernanda Lima se apresenta no domingo (12), a partir das 12 horas, tendo em seu repertório o melhor do samba e do pagode. Ela começou sua carreira profissional aos 17 anos e atuou como intérprete de apoio e diretora musical em diversas escolas de samba capixaba.

Confira a programação da Arena de Verão:

Sexta-feira (10)

18h30 – Abertura

19h30 às 22h – Competição de kickboxing e jiu-jítsu



Sábado (11)

8 às 12h – Competição de Crossfit

9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

12h – Atração musical com com o DJ Gustavo The Flash, apresentando o show Vitrola Capixaba e da banda Brasil em Blues

18h30 às 21h30h – Noite Gospel, com muito louvor e pregação do evangelho

Domingo (12)

8 às 9h30 – Desafio Infantil de Beach Soccer

10h – Desafio Nacional de Beach Soccer, com a participação de atletas de renome nacional, como os goleiros Mão (ES) e Robertinho (RJ), dos craques cariocas Benjamin (RJ), Neném (RJ) e Júnior Negão (RJ), dos capixabas Bruno Malias, Duda, Rui Mota, Juninho BB, Rossato, Andrezinho e Vander.

12h – Atração musical Fernanda Lima



Segunda-feira (13)

7 às 8h – Aula de ioga com a professora Ingrid Gabriella

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

8 às 12h – Estação Multiesporte, com aulas de modalidades olímpicas como tênis de mesa, atletismo, futebol, basquete, skate, luta olímpica e badminton, proporcionando muito lazer e incentivando a prática esportiva. Os brinquedos infláveis estarão disponíveis para recreação infantil.

17h15 às 18h15 – Aula de dança e ritmos com o professor Nelson Sardinha

18 às 22h – 2ª Copa Solidária de Vôlei de Praia (com inscrições realizadas através de alimentos não perecíveis)



Terça-feira (14)

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

8 às 12h – Estação Multiesporte

17h15 às 18h15 – Aula de dança e ritmos com o professor Nelson Sardinha

18 às 22h – 2ª Copa Solidária de Vôlei de Praia



Quarta-feira (15)

7 às 8h – Aula de Yoga com a professora Ingrid Gabriella

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

8 às 12h – Estação Multiesporte

17h15 às 18h15 – Aula de dança e ritmos com o professor Nelson Sardinha

18 às 22h – 2ª Copa Solidária de Vôlei de Praia



Quinta-feira (16)

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

17h15 às 18h15 – Aula de dança e ritmos com o professor Nelson Sardinha

18 às 22h – Campeonato Estadual de Beach Tennis



Sexta-feira (17)

7 às 8h – Aula de ioga com a professora Ingrid Gabriella

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

8 às 22h – Campeonato Estadual de Beach Tennis

17h15 às 18h15 – Aula de dança e ritmos com o professor Nelson Sardinha

19h – Atração musical com Rodrigo Taqueti



Sábado (18)

7 às 18h – Campeonato Estadual de Beach Tennis

9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

11h – Atração musical com Débora Fassarela

16 às 20h – Corrida de obstáculos Heroes Race

18 às 22 – Torneio de xadrez



Domingo (19)

8 às 12h – Campeonato Estadual de Beach Tennis – Finais

12h – Atração musical com Duduzinho Ferreira

18h30 – Competição de Beach Wrestling



Segunda-feira (20)

7 às 8h – Aula de ioga com a professora Ingrid Gabriella

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

8 às 11h – Campeonato Infantil de Beach Soccer

17h15 às 18h15 – Aula de dança e ritmos com o professor Nelson Sardinha

18 às 22h – Campeonato Adulto de Beach Soccer (masculino e feminino)



Terça-feira (21)

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

8 às 11h – Campeonato Infantil de Beach Soccer

18 às 22h – Campeonato Adulto de Beach Soccer (masculino e feminino)



Quarta-feira (22)

7 às 8h – Aula de ioga com a professora Ingrid Gabriella

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

8 às 11h – Campeonato Infantil de Beach Soccer

17h15 às 18h15 – Aula de dança e ritmos com o professor Nelson Sardinha

18 às 22h – Campeonato Adulto de Beach Soccer (masculino e feminino)



Quinta-feira (23)

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

8 às 11h – Campeonato Infantil de Beach Soccer

18 às 22h – Campeonato Adulto de Beach Soccer (masculino e feminino)



Sexta-feira (24)

7 às 8h – Aula de ioga com a professora Ingrid Gabriella

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

17h15 às 18h15 – Aula de dança e ritmos com o professor Nelson Sardinha

18 às 22h – Campeonato Municipal de Beach Soccer – Finais

19h – Atração musical com a bateria da Mocidade Unida da Glória – MUG



Sábado (25)

8 às 11h – Desafio Nacional de Futevôlei

9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

12h – Atração musical com o grupo Mania do Samba

13 às 19h30 – Campeonato Amador de Futevôlei



Domingo (26)

7h – Circuito Mar & Sol – Corrida de rua, com largada na Praça do Ciclista e chegada na Arena de Verão, totalizando 5,4 quilômetros

8h30h – Circuito Mar & Sol – Prova de Natação, com percurso de 1.500 metros

10h – Atração musical com o grupo Samba DM

13h – Campeonato de Altinha

13h30 – Atração musical com a cantora Andrea Nery

Serviço

Arena Esportiva de Verão

Data: de 10 a 26 de janeiro, das 7 às 22 horas

Local: Avenida Antônio Gil Veloso, s/nº, em frente ao Hotel Quality, Praia da Costa.