Criança fica ferida em grave acidente na BR-262

Dois veículos se envolveram em um acidente na manhã deste domingo (26), na BR-262, próximo à entrada de Campinho, em Marechal Floriano. O trânsito no local ficou lento.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o Ônix seguia em direção a Minas Gerais quando colidiu com o Pálio, que trafegava a caminho de Vitória.

Leia também: Grave acidente envolvendo dois veículos deixa a BR-262 interditada

Os quatro ocupantes do Pálio saíram ilesos e não precisaram de atendimento médico. Entretanto, no Ônix, uma criança de 7 anos precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por causa de um ferimento na região da cabeça.

Foi necessário o uso de um guincho para a remoção dos veículos, devido à gravidade do acidente.