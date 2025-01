Grave acidente envolvendo dois veículos deixa a BR-262 interditada

Um acidente envolvendo dois veículos, interditou parcialmente a BR-262, em Marechal Floriano, na manhã deste domingo (26).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Citroen C3 seguia sentido Vitória quando tentou fazer uma conversão irregular e colidiu com o Fox que vinha atrás.

Leia também: Mistério! Mulher é assassinada no meio da rua em cidade do ES

O motorista do Citroen precisou de atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que conduziu a vítima para o Hospital Madre Regina Protimann, na localidade de Campinho.

Os seis ocupantes do Fox, dois adultos e quatro crianças, não sofreram nenhuma escoriação e não foi necessário atendimento médico.

A pista ficou parcialmente interditada até a chegada da PRF para autorização da remoção do veículo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui