Criança reclama de dor no banho e mãe descobre abuso sexual no ES

Uma criança de dois anos foi vítima de abuso sexual no município de Viana, neste domingo (26). A mãe percebeu o abuso após a menina voltar da casa do pai onde passou o dia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a criança foi levada ao Pronto Atendimento de Alto Lage após a mãe perceber um sangramento nas partes íntimas da menina durante o banho. Imediatamente, ambas seguiram para o hospital, onde foram realizados exames que confirmaram o abuso sexual.

A assistência social da unidade médica comunicou o fato ao Conselho Tutelar, e o caso será investigado.

