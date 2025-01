Homem sai para trabalhar e é assassinado em cidade do ES

O vigilante de obra George Cunha de Souza, de 42 anos, foi assassinado a tiros enquanto trabalhava na cidade de São Mateus neste domingo (26).

Segundo informações da Polícia Militar, George fazia uma ronda de carro pela obra onde trabalhava, no bairro São Benedito, quando foi surpreendido por um suspeito que estava em outro veículo e realizou disparos. Pelo menos três tiros atingiram a vítima.

A Polícia Civil informou que o corpo de George foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passou pelo processo de necropsia e foi, em seguida, liberado para os familiares.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação; entretanto, nenhum suspeito foi preso até o momento.

Qualquer informação sobre a autoria e a motivação do crime pode ser fornecida, de forma anônima, através do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Estado.