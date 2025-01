Criminoso arremessa mulher de veículo em movimento no Sul do ES

Uma mulher, de 45 anos, foi sequestrada e arremessada de um carro em movimento no município de Piúma, na noite de sexta-feira (10).

Leia também: Homem é detido furtando fios de cobre em praça de Cachoeiro

Testemunhas relataram que o homem estava armado quando abordou a mulher e violentamente colocou dentro do carro.

A Polícia Militar informou que, assim que soube do caso, iniciou uma perseguição pela cidade. Durante a fuga, a mulher foi arremessada do carro em movimento, sendo necessário atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Os militares contaram que a perseguição continuou até que o veículo do suspeito apresentou uma falha mecânica. Nesse momento, ele desceu do carro e apontou a arma contra os militares, que revidaram os disparos. No entanto, mesmo ferido, o homem tentou fugir, mas foi capturado.

Nenhum material ilícito foi encontrado no veículo, mas o suspeito apresentava sinais de embriaguez e recusou o teste do bafômetro.

A sobrinha da vítima contou que já havia presenciado o homem agredindo a senhora com chutes, socos e até mesmo a puxando pelos cabelos. Ela relatou também que a vítima já havia sofrido diversas ameaças de morte em outras ocasiões pelo mesmo homem.

A Polícia Civil foi acionada e registrou o caso na Delegacia Regional de Anchieta. O homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e por conduzir veículo sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas. Ele precisou de atendimento médico e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta hospitalar.