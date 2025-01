Cultura reúne produtores para iniciar planejamento em cidade do ES

Com a “Roda de Conversa” realizada na última quinta-feira (9), a Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico reuniu dezenas de produtores culturais em Anchieta.

Leia também: ES-185 deverá ser interditada por até 60 dias no Sul do ES

Ao todo, 43 participantes abordaram os mais diversos assuntos, como editais, sinalização das nossas localidades, apoio aos grupos e mapa cultural.

O gerente de Cultura e Patrimônio Histórico, Robson Mattos, o professor Robinho, enfatizou que a gestão da Prefeitura de Anchieta “é pautada no diálogo com os autores culturais, pois, sem esses, não há cultura”.

A Roda de Conversa com a Cultura ocorreu no CEU das Artes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui