Detran reforça alerta para falsas mensagens enviadas a condutores

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) reforça o alerta feito no mês de novembro do ano passado, assim que tomou conhecimento, por meio de cidadãos, em suas redes sociais, sobre o envio de mensagens falsas de notificações de multas e de penalidades, como suspensão do direito de dirigir, enviadas via SMS, e-mail e aplicativos de mensagens, que estão sendo recebidas por pessoas em todo o País.

O Órgão salienta que essas mensagens se tratam de golpes, que direcionam o cidadão para links que não pertencem aos Detrans.



Ainda que tenham passado dois meses desde o primeiro alerta, o Órgão continua recebendo dúvidas dos cidadãos que seguem recebendo notificações falsas. Então, o Detran|ES reforça a orientação para que, caso o cidadão receba uma mensagem do tipo, com informação sobre notificação de multa ou de penalidade e link para a regularização da situação, o condutor registrado no Espírito Santo deverá acessar a página oficial do Órgão para consultar informações da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do seu veículo.



Para consultar se há algum processo de suspensão do direito de dirigir ou de cassação da sua CNH, o cidadão deve acessar o site www.detran.es.gov.br, entrar no banner de serviços digitais de Infrações na página principal e clicar no serviço “Consulta de Pontuação CNH”.



Para os casos de notificação de multa, o cidadão pode consultar as informações do veículo e verificar se há alguma multa cadastrada. Para isso, deve acessar o serviço “Consulta de Veículos” na página de serviços digitais de Veículos, disponível na página principal do site www.detran.es.gov.br.



Em caso de dúvidas, o interessado pode realizar agendamento para ser atendido em uma das agências em todo o Estado, acessando o botão “Agendamento” no site do órgão.



O cidadão tem também a opção de baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), onde será possível consultar possíveis infrações cometidas. A ferramenta permite que o cidadão faça adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para ser avisado quando houver uma nova infração registrada e inclusive começar a receber as notificações de infração e de penalidade exclusivamente de forma eletrônica.



O Detran|ES esclarece que os contatos realizados com os condutores e proprietários de veículos são prioritariamente por meio de correspondências devidamente identificadas, na modalidade de Aviso de Recebimento (AR), enviadas via Correios, sendo esse, inclusive, o procedimento para as notificações relacionadas às infrações autuadas pelo Detran|ES e às penalidades de Suspensão e Cassação do Direito de Dirigir.



O Órgão orienta que as pessoas desconfiem e denunciem facilidades, por meio do Disque-Denúncia 181, ou via Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected].