Instituto Jones dos Santos Neves celebra 50 anos de história em 2025

Em 2025, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) completa cinco décadas de atuação na produção de conhecimento científico e inovação, contribuindo para o aprimoramento de políticas públicas.

Para marcar o início deste ano especial, o Instituto reformulou sua marca e criou um selo comemorativo dos 50 anos.

A proposta reformulada busca transmitir o caráter inovador e dinâmico da instituição, como destaca o assessor especial da Assessoria de Relacionamento Institucional (ARIN) e responsável pela reformulação da marca, Elderson Amancio: “A proposta da marca do IJSN se traduz visualmente em um conceito dinâmico e conectado. A base do design utiliza curvas e caminhos que se conectam, simbolizando a interligação de ciência, tecnologia e pesquisa, bem como a fluidez do conhecimento. Essas linhas sugerem movimento contínuo e progresso, reforçando a ideia de inovação e transformação no suporte à tomada de decisões públicas”, explicou.



O diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, ressaltou o impacto da atuação do IJSN ao longo dos 50 anos: “Olhar para trás e reconhecer como os estudos produzidos no Instituto Jones se tornaram referência em diversas áreas reafirma a missão do IJSN de continuar subsidiando políticas públicas, contribuindo para o aprimoramento das mesmas com dados precisos e soluções assertivas. A trajetória do Instituto Jones até aqui inspira e motiva para que o trabalho siga sendo realizado com foco em um futuro ainda melhor”, pontuou.



Além da divulgação do selo de 50 anos e da marca reformulada, ao longo de 2025, o Instituto Jones dos Santos Neves realizará diversas ações comemorativas, com uma programação diversa e especial para celebrar este marco histórico. As ações poderão ser acompanhadas no site e nos perfis oficiais do IJSN nas redes sociais.