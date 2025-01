EDP dá dicas para prevenir acidentes com energia durante as férias

Com as férias escolares, muitas crianças e adolescentes passam mais tempo em casa, o que exige atenção redobrada com a segurança elétrica. Para garantir um ambiente seguro, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, reforça orientações para prevenir acidentes envolvendo eletricidade dentro de casa.

Durante esse período, as instalações elétricas podem representar um risco maior, especialmente com a presença das crianças, que, muitas vezes, não têm muita consciência do perigo ao manipular aparelhos e equipamentos.

Levantamento do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) demonstra que os indicadores envolvendo crianças entre 0 e 15 anos merecem atenção. Foram 92 acidentes decorrentes de choques elétricos com essa faixa etária registrados em 2022 e 91 acidentes em 2023. Com isso, é essencial adotar cuidados específicos para evitar acidentes.

“É fundamental que os pais e responsáveis fiquem atentos à segurança elétrica dentro de casa, já que as crianças estão mais propensas a manipular aparelhos e fios sem total noção dos riscos. Pequenos cuidados podem fazer toda a diferença para garantir um ambiente seguro e tranquilo durante as férias”, alerta Bruno Mendonça, gestor da EDP.

Dentro de casa, instalações elétricas antigas, excesso de equipamentos ligados na mesma tomada e improvisos na fiação são os principais fatores de risco. Além disso, é preciso garantir que as crianças não tenham acesso a tomadas e cabos elétricos, bem como evitar o uso de aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou próximos a fontes de água. O uso de celulares conectados à tomada também deve ser evitado, pois pode representar um perigo adicional.

Dicas práticas para mais segurança durante as férias:

Proteja todas as tomadas com dispositivos específicos.

Evite “gambiarras” e o uso excessivo de benjamins; prefira filtros de linha com fusíveis.

Inspecione regularmente a fiação, principalmente de circuito com equipamentos de maior potência como chuveiros e ar-condicionado.

Não ligue aparelhos elétricos próximos a duchas ou piscinas.

Oriente as crianças a não manusearem equipamentos elétricos com as mãos molhadas.

Utilize carregadores de dispositivos certificados para evitar curto-circuito.

Desligue aparelhos eletroeletrônicos da tomada em caso de tempestades com muitas descargas atmosféricas ou em caso de queda de energia.

Substitua cabos elétricos com isolamento desgastado ou rachado.

Certifique que as instalações internas estão adequadas para a quantidade de equipamentos conectados ao mesmo tempo.

Não é recomendável utilizar o celular ou atender ligações se o aparelho estiver conectado na tomada.

Vale destacar que, em caso de ocorrências relacionadas às redes elétricas, a EDP deve ser acionada por meio de canais de atendimento que funcionam 24 horas:

Central de Atendimento: 0800 721 0707

Aplicativo EDP Online e site da EDP www.edp.com.br

WhatsApp: (27) 99772-2549