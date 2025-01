Empresa oferece bolsas para projetos sustentáveis no Espírito Santo

Promover a inclusão e o desenvolvimento sustentável. Esse é o objetivo do Lab Futuros Inovatives, iniciativa inédita no Espírito Santo que vai selecionar, ao menos, 20 projetos com foco em soluções sustentáveis e que sejam capazes de transformar as periferias e comunidades capixabas.

O programa consiste em uma jornada de aprendizado de sete meses, de mais de 150 horas entre aulas, ideathons, meetups e mentorias. Os selecionados vão receber ainda uma bolsa mensal – durante o período do programa -, no valor de R$1.200,00. A partir das 8h desta quarta-feira (15), as inscrições poderão ser feitas no site www.labfuturos.com.br, marcando oficialmente o lançamento do projeto.

O Lab Futuros Inovatives é fruto da parceria técnica entre o Instituto Das Pretas e o ICCA (Instituto Capixaba de Ciências e Administração), o projeto conta com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo e recursos da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).

Esse programa foi pensado para jovens e adultos das periferias do Espírito Santo, especialmente daqueles que vivem em territórios como o Território do Bem e áreas atendidas pelo programa Estado Presente.

À frente do projeto está a fundadora do Instituto Das Pretas e uma das principais lideranças em inovação social no estado, Priscila Gama; e a coordenadora geral do projeto pelo ICCA e pesquisadora, Priscila Ricardo. Juntas, elas unem expertise e propósito para impulsionar novas lideranças e fomentar soluções criativas que atendam às necessidades das comunidades locais.

Educação empreendedora

O Lab Futuros Inovatives estará alinhado com o programa do Governo “Estado Presente”, oferecendo opções de desenvolvimento de educação empreendedora para esses jovens. O programa contribui para a proteção social, o desenvolvimento pessoal e a transformação das realidades sociais dos bairros atendidos pelo Estado Presente, o consolidando como um grande parceiro no cultivo de novos futuros para as periferias da Grande Vitória.

Para Priscila Gama, coordenadora estratégica do programa e CEO do Das Pretas, “é auspicioso que o lançamento do Lab Futuros aconteça em 2025, ano em que o Instituto Das Pretas celebra dez anos de existência, o que reflete o amadurecimento do nosso laboratório de inovação socioambiental, direcionando seus esforços para soluções para os problemas socioambientais e para a contribuição ao ecossistema de inovação capixaba nessa parceria com o ICCA, o MCI e a FAPES.

O Lab Futuros Inovatives se propõe a abrir caminhos e criar espaços onde as pessoas mais impactadas por essas questões possam expressar suas demandas e necessidades. Dessa forma, buscamos construir um futuro coletivo e mais justo, no qual todos possam contribuir para as soluções que transformam a sociedade”.

A educação empreendedora é um dos objetivos do planejamento plurianual do MCI e nele, estão descritas outras ações necessárias para chegar em 2029 com 1000 startups. Essa iniciativa vem ao encontro das iniciativas do MCI, ao desenvolver novos empreendedores preparados para serem CEOs de startups, com o conhecimento necessário para tal, as habilidades desenvolvidas em gestão de equipes, voltadas para atitudes sustentáveis e de um líder preocupado com o desenvolvimento de um empreendimento sustentável e escalável que possa ser acelerado, e assim, aumentar sua participação no mercado nacional.

Inovação e impacto socioambiental

É importante ressaltar que startups com impacto socioambiental devem captar mais recursos que os demais segmentos nos próximos anos. O relatório ESG Radar 2023 da consultoria Infosys indica que os investimentos nesses negócios devem chegar a US$ 53 trilhões até 2025. O valor representa um terço dos ativos globais que estão sob gestão atualmente.

Assim, em um mundo que exige negócios cada vez mais sustentáveis, o Brasil já tem sido um celeiro de empreendimentos voltados à preservação do planeta com dados como o aumento de cleantechs em 83% no País entre os anos de 2020 e 2021.

Reiterando que a agenda ESG não é mais algo bom de se ter, mas uma necessidade dos negócios que desejam ter longevidade, pois já é sabido que investidores de todo mundo estabeleceram de forma irrevogável que os investimentos em empresas sustentáveis compensam no futuro.

Informações – Lab Futuros Inovatives

Instagram: @lab.futuros

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através da plataforma online disponibilizada pelo Instituto das Pretas, no período de 15/01/2025 a 28/02/2025: www.labfuturos.com.br/inscricoes (o site só estará no ar no dia do lançamento)

As propostas deverão ser submetidas por pessoa física, participante do quadro societário do empreendimento ou responsável pela iniciativa inovadora proponente. Para se inscrever, os candidatos deverão:

Preencher o formulário de inscrição online com todas as informações solicitadas;

Anexar os documentos obrigatórios, incluindo, documento de identificação e comprovante de residência;

Fornecer uma descrição detalhada da proposta de modelos de negócios inovadores e sustentáveis, ressaltando os impactos sociais e/ou ambientais esperados, preenchendo corretamente todos os campos do formulário de inscrição.

Ter 18 anos ou mais;

Ter concluído o ensino médio.

Estar em situação regular no país, se estrangeiro.

CRONOGRAMA

Previsão do período de submissão – 15/01/25 a 28/02/25

Seleção e avaliação das propostas – 01/03/25 a 18/03/25

Entrevistas online com os proponentes selecionados – 19/03/25 a 24/03/25

Divulgação do resultado preliminar das propostas – 25/03/25

Prazo para interposição de Recursos Administrativos – 25/03/25 a 27/03/25

Divulgação das Propostas Aprovadas – 28/03/25

Período de Integração dos bolsistas e documentação – 31/03/25 a 10/04/25

Período de orientação inicial na jornada – 10/04/25 a 12/04/25

Início do Programa de Pré-Aceleração – 22/04/25

LAB FUTUROS INOVATIVES

O LAB FUTUROS INOVATIVES é uma Jornada Pré-Aceleradora, em execução híbrida, voltada para o fortalecimento da cultura de inovação (especialmente a inovação social) e sustentabilidade que servirão ao ecossistema de inovação capixaba e à sociedade de uma forma geral, através de: ciclos de formações técnicas; pesquisa e compartilhamentos públicos; fomento e/ou criação de negócios que aliam preservação do planeta; impactos sócio-territoriais e ganhos financeiros, alinhados estrategicamente à agenda ESG e as tendências de inovação geradora de negócios impactadores. Tem foco na criação de modelos de negócios integrativos que contribuam diretamente com o desenvolvimento sustentável de periferias e/ou territórios vulnerabilizados do Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, o projeto visa também priorizar o acesso ao conhecimento e às oportunidades, direcionado preferencialmente a sua totalidade às iniciativas que tenham propostas compostas majoritariamente por atores periféricos locais de territórios vulnerabilizados capixabas. E promover o desenvolvimento sustentável no cerne dos objetivos do Projeto desde o início e, a partir dessa diversidade e inclusão, vestir o ecossistema de inovação capixaba com lentes de aumento para potencial de inovação de todos e, exponencialmente, a articulação de possibilidades de futuros sustentáveis.

O Projeto tem como objetivo entender e atender aos Territórios atendidos pelo Programa de Governo “Estado Presente” e tem como propulsão a Parceira técnica, metodológica e científica entre o DAS PRETAS – INSTITUTO DAS PRETAS.ORG e o ICCA – INSTITUTO CAPIXABA DE CIÊNCIAS E ADMINISTRAÇÃO.