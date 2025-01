IEL-ES oferece diversas vagas de estágio para Cachoeiro e região

Os conhecimentos práticos são tão importantes quanto os teóricos. É pensando nisso que o Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) disponibiliza mais de 25 vagas de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior a partir desta segunda-feira (13).

Leia também: Prefeitura de Cachoeiro abre processo seletivo para Gestor Escolar

As oportunidades podem ser encontradas nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

As chances são voltadas para quem estuda: administração, ciências contábeis, comunicação social, design gráfico, engenharias (civil, elétrica, mecânica, metalúrgica, produção, petróleo e gás e química), fonoaudiologia, marketing, pedagogia, publicidade e propaganda, relações internacionais e técnicos (administração, elétrica, mecânica, mecatrônica e segurança do trabalho).

Para os estágios do ensino superior, as bolsas oferecidas variam entre R$ 750,00 e R$ 1.300,00. Quanto ao ensino técnico, as contratantes oferecem até R$ 1.029,00 como bolsa. Muitas das oportunidades contam, ainda, com benefícios como auxílio-alimentação e vale-transporte.

Para os futuros profissionais da pedagogia, o Sesi ES oferece vagas com bolsa no valor de R$ 950,00. Os interessados podem se candidatar para as vagas disponíveis nas unidades de Araçás, Campo Grande, Civit, Cobilândia, Jardim da Penha, Laranjeiras, Maruípe e Porto de Santana. Além disso, há oportunidades para estágio no Senai de Vitória.

Já para alunos do ensino técnico em segurança do trabalho podem encontrar chances de atuação em empresas como a Carbomix Minerais e a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Os valores das bolsas são de R$ 900,00 e R$ 708,33, respectivamente.

Inscrições

Atentando-se ao período de inscrição de cada empresa, os estudantes interessados devem acessar o site sne.iel.org.br/es para mais detalhes sobre as oportunidades.

As vagas ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Após isso, as candidaturas são automaticamente encerradas.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Em caso de dúvidas ou para mais informações, os candidatos deverão entrar em contato por meio do e-mail [email protected].