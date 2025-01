Encontro mantém viva a tradição das Folias de Reis em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim recebeu, neste domingo (12), o V Encontro Regional de Folias de Reis, promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). O evento marcou o fim das festividades natalinas.

Leia também: Mais de 250 jovens participam da Missão Jesus no Litoral do ES

O evento teve início com a cerimônia de benção das bandeiras, na Catedral de São Pedro, no Centro. Em seguida, o cortejo seguiu em direção à Praça de Fátima, onde os grupos fizeram as apresentações.

Neste ano, oito grupos estiveram presentes: Estrela do Mar; Estrela de Belém; Missão Divina; Jesus, José e Maria São Sebastião do Gromogol; Charola de São Sebastião; Três Reis Magos; Estrela do Pôr do Sol; e Três Reis Magos e Mártir de São Sebastião.

Bastiões, mestres e músicos alegraram quem esteve presente no encontro e saudaram o nascimento de Cristo. O enredo da festa popular de origem portuguesa lembra a viagem que os três reis magos – Baltazar, Belchior e Gaspar – fizeram a Belém para encontrar o Menino Jesus. Os palhaços, vestidos a caráter e cobertos por máscaras, representam os soldados do rei Herodes, em Jerusalém. O mestre, contramestre e quinta voz dão o tom, na música marcada pelo canto prolongado ao final de cada estrofe.

A bandeira vai à frente, saudando e sendo saudada pelos presentes. Os fiéis acreditam que ela é abençoada e protege das más influências. “Participamos de todos os encontros de Cachoeiro. E esse evento é muito importante para os grupos de folias, pois significa um resgate dessa manifestação. Acolher as folias de reis dentro do ciclo natalino tem um papel fundamental nesse processo”, disse Emerson da Silva Costa, Alferes do grupo Jesus, José e Maria, de Gromogol, município de Presidente Kennedy.

Resgate

Para Bruno Fajardo Lima, presidente da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, o encontro tem muita importância em resgatar o hábito das pessoas de assistirem as apresentações destes grupos. “A cidade foi crescendo e foi engolindo um pouco esse costume. Estimular isso é salutar para toda a sociedade”, afirmou.

A secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Larissa Patrão, destacou que o encontro abriu a pasta cultural da cidade. “É um evento grandioso. Com muita alegria nós contemplamos esse momento, para trazermos alegria para esses grupos. Além disso, a importância de manter viva a nossa tradição, sendo que a cultura popular é o berço da nossa cidade. Por isso, estou muito feliz de iniciar o ano com a folia de reis”, frisou.