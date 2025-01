Mais de 250 jovens participam da Missão Jesus no Litoral do ES

Em sua 15° edição, a missão Jesus no Litoral, organizada pelo Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica (RCC) da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, contou com mais de 250 jovens enviados de diversas paróquias ao litoral com um único objetivo: evangelizar a juventude, como indica o Papa Francisco: “o melhor meio para evangelizar os jovens são outros jovens”.

Entusiasmados com o tema “Pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança” seguindo a palavra de Romanos 15, 3 que diz: “Que o Deus da esperança os encha de alegria e de paz, enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo”, essa edição foi marcada por profundos momentos de oração e muita evangelização nas praias de Itaoca e Itaipava, no município de Itapemirim.

Os jovens renunciaram passar o início de ano com a família, descansar durante o recesso, para anunciarem a maior alegria de suas vidas: Jesus é nosso salvador. Assim já é feito nos 15 anos em que a missão acontece e, segundo o coordenador diocesano da RCC, Rondinélio Sartori, são muitos frutos já foram colhidos.

“A Missão Jesus no Litoral surgiu em nossa diocese por incentivo da RCC nacional e pelos nossos jovens que foram passar férias no litoral sul capixaba. Chegando nas praias, enxergaram profeticamente um grande campo de missão, devido ao grande número de pessoas vão até lá, ano após ano, no período de férias. Assim, foi iniciada a missão, que há anos marca o litoral com muita animação e oração”. Neste ano, a missão aconteceu entre os dias 10 e 12 de janeiro.

As frentes de evangelização aconteceram tanto na praia quanto nas casas. Abordagem das pessoas que estavam na praia, promoção humana, luau católico, noite carismática e grupos de espiritualidade e formação no ginásio da Escola Waldeia Ferreira Peçanha, essas foram as principais frentes de missão dessa edição.

“Foi um encontro muito rico onde, pela disposição e testemunho de fé desses jovens, muitos corações foram tocados”.

