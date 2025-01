Idosos do Lar Adelson Rebello Moreira terão férias de verão recheadas

A programação de férias do Lar Adelson Rebello Moreira, instituição do Grupo Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, está recheada de atrações para animar os idosos durante este período.

Neste mês de janeiro, eles estão participando de diversas atividades recreativas, como sessões de cinema, piqueniques, distribuição de picolés, caminhadas ao ar livre e até festas de aniversário.

A comemoração principal acontecerá no dia 30 de janeiro, em um sítio com piscina, para celebrar os aniversariantes do mês. Durante o encontro, haverá também um churrasco de confraternização.

A gerente do Lar, Cintia Melo, explicou que a programação foi organizada para levar alegria e diversão aos idosos neste período de verão e férias.

“Eles gostam muito de cada atividade. É uma programação muito esperada por eles porque também podem sair para passear fora da instituição, fazendo algo diferente. É muito gratificante ver a alegria deles, curtindo essas atividades que organizamos com muito carinho para todos”, destacou.