ES: educação destaca apoio psicossocial e combate à evasão escolar

Em 2024, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) intensificou as iniciativas voltadas ao bem-estar dos estudantes e à garantia do direito à educação.

Com programas inovadores e esforços integrados, projetos como a Ação Psicossocial Interativa Escolar (APOIE) e o Projeto Agente de Integração Escolar (PAIE) alcançaram resultados significativos na promoção de um ambiente escolar mais acolhedor e na redução da evasão escolar.

A APOIE atuou em parceria com escolas e a rede de proteção social. Formada por psicólogos e assistentes sociais, a equipe do APOIE realizou 69 fóruns regionais e municipais, que envolveram 4.601 participantes, entre professores, estudantes, famílias e outros profissionais.

Até outubro, o programa acompanhou 8.120 demandas individuais e promoveu mais de 10 mil ações coletivas em escolas da rede estadual. Essas atividades impactaram cerca de 449 mil pessoas, contribuindo para o fortalecimento das relações escolares e o enfrentamento de desafios emocionais e sociais dos estudantes.

Objetivos para 2025

“A APOIE, integrada a iniciativas como o enfrentamento da evasão escolar, Programa Sucesso Escolar, Projeto de Vida, Jogos na Rede, PROERER e estratégias de acolhimento, ampliou o olhar da educação integral para as diversas dimensões da comunidade escolar. Em 2025, o objetivo é consolidar essa prática, fortalecendo a integração entre educação, psicologia e serviço social como parte essencial do processo de ensino-aprendizagem na rede pública estadual”, afirmou a gerente da Apoie, Priscila Maria do Nascimento.

Outro ponto alto de 2024 foi o avanço da Busca Ativa Escolar, implementada em 248 escolas estaduais por meio do Projeto Agente de Integração Escolar (PAIE). Essa metodologia, desenvolvida em parceria com o UNICEF, permitiu a reintegração de 4.566 crianças e adolescentes à rede municipal de ensino e de 2.332 alunos às escolas estaduais.

Além disso, a estratégia incluiu o envio de mensagens via WhatsApp para sensibilizar famílias sobre os impactos da infrequência e da evasão escolar. Com 8.359 mensagens enviadas e 3.303 respostas recebidas, a Sedu conseguiu identificar as causas do abandono escolar e adotar medidas específicas para reinserir os alunos ao ambiente escolar.

“Para garantir a permanência dos estudantes na educação, é fundamental um esforço intersetorial que envolva diversos segmentos da sociedade, como saúde, direitos humanos, gestão municipal, escolas, famílias e a comunidade em geral. No Espírito Santo, é possível alcançar melhores resultados na educação pública e contribuir para a formação de cidadãos mais preparados para os desafios do futuro, desde que todos compreendam que a escola é o lugar mais seguro para nossas crianças, adolescentes e jovens”, explicou a gerente de Políticas de Apoio à Permanência e Busca Ativa Escolar da Sedu, Rosângela Vargas Davel Pinto.

Dedicação ao desenvolvimento das novas gerações

Os esforços da Sedu em 2024 reforçam o compromisso do Espírito Santo com uma educação inclusiva e acolhedora. As ações desenvolvidas não apenas combatem a evasão escolar, mas também promovem um ambiente mais favorável para o aprendizado e o desenvolvimento pleno dos estudantes.

“O trabalho realizado neste ano demonstra nossa dedicação em garantir que nenhum estudante fique para trás. Estamos focados em construir uma rede de ensino cada vez mais inclusiva, que priorize o bem-estar e o sucesso de todos os alunos”, disse o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Com programas robustos e ações direcionadas, o Espírito Santo se consolida como referência em práticas educacionais que combinam inovação, acolhimento e eficiência, preparando o caminho para um futuro educacional ainda mais promissor.