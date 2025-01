ES: engenheiro é encontrado morto após sair de casa na virada de ano

Um homem, de 39 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (1), no Pontal do Ipiranga, em Linhares.

Testemunhas apontam que o engenheiro estava na cidade para passar a virada de ano. Porém, ele saiu de casa pouco antes da 00h e não foi mais visto.

De acordo com informações da Polícia Civil, o engenheiro pode ter sido vítima de latrocínio. No entanto, até o momento ninguém foi preso.

