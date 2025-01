‘ES Unido’: Campanha arrecada cinco toneladas de alimentos em seis dia

A campanha ES Unido, que visa a arrecadação de itens para ajudar famílias capixabas afetadas pelas últimas chuvas, continua a todo vapor. Agora, as doações podem ser feitas também no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Dois caminhões com mais de cinco toneladas de alimentos, além de outros itens como produtos de limpeza e higiene e ração, saíram de Vitória para beneficiar capixabas de Barra de São Francisco, Linhares, Rio Bananal, Santa Leopoldina e Cachoeiro de Itapemirim.

Agora, precisamos continuar arrecadando alimentos, produtos de higiene e limpeza a fim a de auxiliar outras famílias capixabas afetadas pelas chuvas.

As doações podem ser feitas também na Arena de Verão 2025, localizada na Praia de Camburi, às sextas-feiras e sábados, das 18h às 23h, e aos domingos, das 8h às 21h.

O que parece um gesto simples para alguns, é um grande alento para aqueles que foram atingidos pelas últimas chuvas no Espírito Santo. Guiados pelo sentimento de ajuda ao próximo, servidores da Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) realizaram doações de cestas básicas.

“É uma oportunidade para fazer o mínimo por quem está precisando. É gratificante saber que, mesmo com esse pequeno gesto, estamos ajudando”, disse o subsecretário executivo da Semsu, Rodrigo Sanches.

Ao todo, foram 19 cestas básicas doadas à ação ES Unido. Para ajudar, você pode doar itens essenciais como alimentos não perecíveis, água mineral, roupas e ração para cães e gatos, além de:

Absorventes

Creme e escova dental

Shampoo

Sabonete

Cloro

Desinfetante

Vassoura

Rodo

Detergente

Álcool

Sabão em pó

Arroz

Feijão

Macarrão

Fubá

Café

Óleo

Sal

Farinha de mandioca

Trigo

Leite de Caixinha

Biscoitos

Açúcar

