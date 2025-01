Espírito Santo é Ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização

Em 2024, o Espírito Santo consolidou um marco importante na educação básica com a adesão de todos os 78 municípios ao Ciclo de Gestão do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo (PAES). A iniciativa, coordenada pela Secretaria da Educação (Sedu), tem como objetivo principal monitorar e acompanhar o processo de alfabetização das crianças do 2º ano do Ensino Fundamental, com foco especial nas escolas que enfrentam maiores desafios educacionais.

Desde sua implementação, o Ciclo de Gestão do PAES tem demonstrado avanços expressivos. No último ano, a metodologia atendeu 362 escolas e formou cerca de 300 profissionais, entre gestores e equipes pedagógicas, para atuar de forma estratégica no processo de alfabetização.

Os resultados são evidentes nos indicadores de aprendizagem. Segundo o Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo – Alfabetização (Paebes Alfa), o percentual de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano passou de 59% em 2021 para 72% em 2023, um salto de 13 pontos percentuais. Já no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), a média estadual de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental subiu de 725 pontos em 2021 para 750 pontos em 2023, evidenciando um progresso significativo na proficiência leitora.

Com números tão expressivos, o Estado do Espírito Santo foi reconhecido com o emblema Ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. A premiação visa reconhecer ações dos estados, dos municípios e do Distrito Federal que promovem, de forma institucionalizada e sistematizada, a política de alfabetização das crianças em seus respectivos territórios. Essa iniciativa integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

Gestão Colaborativa e Metodologia Sistematizada

O Ciclo de Gestão do PAES utiliza uma abordagem colaborativa que une esforços do estado, municípios e escolas, promovendo o fortalecimento institucional das redes de ensino. Além de capacitar gestores e equipes pedagógicas, o programa engaja toda a comunidade escolar, reforçando o compromisso com a garantia do direito de aprender para todas as crianças capixabas.

As ações do PAES incluem formações específicas, diagnósticos detalhados e intervenções pedagógicas direcionadas, garantindo que os avanços sejam consistentes e sustentáveis. Essa metodologia, sistematizada e eficaz, já se tornou uma referência nacional e apresenta potencial para ser replicada em outras redes de ensino no Brasil.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressaltou a relevância transformadora do programa, afirmando que o Ciclo de Gestão do PAES é uma ferramenta crucial para garantir igualdade de oportunidades de aprendizagem a todas as crianças, independentemente das condições das escolas ou dos desafios enfrentados. “Esse é o compromisso que norteia a educação no Espírito Santo”, destacou.