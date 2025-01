Espírito Santo registra o melhor novembro para o turismo em 10 anos

O turismo no Espírito Santo tem demonstrado força e resiliência mesmo fora da alta temporada: novembro de 2024 registrou o maior volume de atividades turísticas para esse mês desde 2014, ou seja, foi o melhor novembro para o turismo capixaba dos últimos 10 anos.

Além disso, o volume de atividades em novembro de 2024 superou em 7,1% o mesmo mês de 2023. Essa variação, chamada de interanual, foi a segunda maior registrada no ano passado, superada apenas pelo percentual de 10,2% de aumento observado em outubro, quando comparado ao mesmo período de 2023. Outro dado importante é que as menores variações de preço dos produtos turísticos no estado, além das promoções da Black Friday, podem ter contribuído para os bons resultados.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados de pesquisa do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Turismo no Espírito Santo

Ao avaliar novembro em relação a outubro de 2024, houve uma leve queda de 1,6% no volume de atividades turísticas – redução que também ocorreu no Brasil (-1,8%). Apesar disso, a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, explicou que o desempenho do setor capixaba melhorou consideravelmente ao longo do ano.

“A redução observada em novembro ocorreu após um forte crescimento de 3,9% em outubro. Isso porque foi a terceira maior taxa de crescimento mensal do ano, atrás apenas das registradas em junho (4,4%) e janeiro (4,2%). Além disso, outubro de 2024 registrou o maior volume de atividades turísticas para o mês desde o início da série histórica, em 2011. Vale ressaltar que, no segundo semestre de 2024, todos os meses superaram os indicadores do ano anterior. Isso mostra uma retomada no crescimento do turismo após um primeiro semestre no qual todos os meses foram inferiores a 2023”.

De julho a novembro de 2024, por exemplo, o Iatur cresceu 3,9% em relação ao ano anterior. “Com essa melhora, é possível esperar que o turismo no Espírito Santo de 2024 tenha níveis próximos aos registrados em 2023. Para isso, precisamos aguardar os dados de dezembro”, afirmou Ana Carolina Júlio.

Produtos turísticos

Outro destaque da pesquisa se refere ao nível de preços dos principais produtos turísticos na Grande Vitória. Eles apresentaram variações menores que a média nacional, considerando o acumulado de janeiro a novembro de 2024.

Enquanto itens como alimentação fora do domicílio (3,99%), ônibus interestadual (3,32%) e hospedagem (8,17%) registraram aumentos considerados mais modestos, passagens aéreas (-35,03%) e pacotes turísticos (-6,97%) tiveram quedas mais acentuadas em comparação ao cenário nacional.

A alta acumulada nos níveis gerais de preços na Grande Vitória (3,73%) também foi inferior à média nacional (4,29%). Entre as 10 regiões metropolitanas analisadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Grande Vitória teve a segunda menor variação de preços até novembro, ficando atrás apenas de Porto Alegre (3,05%).

“Esse crescimento mais contido nos custos pode estar contribuindo para o fortalecimento do setor turístico capixaba ao longo do ano. Com isso, tornando o estado mais acessível e competitivo na atração de visitantes”, complementou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

Outro destaque do mês de novembro é a Black Friday, que tem expandido sua influência para o setor de serviços e turismo. “Cada vez mais, empresas desses segmentos aproveitam a data para oferecer promoções, estimulando o aumento das vendas no período. No Espírito Santo, diversos bares e restaurantes aderiram à iniciativa, assim como hotéis, companhias aéreas e operadoras de turismo. Assim, impulsionam as compras e reservas de passagens aéreas, pacotes turísticos e hospedagens tanto para a alta temporada de verão quanto para outros períodos do ano. Esse movimento pode ter contribuído para atrair um maior número de consumidores ao estado”, afirmou Ana Carolina Júlio.

Portanto, a pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.