‘Ex-policial’ é preso após ameaçar população no meio de rua no ES

Um homem foi preso após ser flagrado andando com uma arma na mão em Ibatiba, na manhã desta sexta-feira (24).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), populares acionaram os militares e relataram que o suspeito estava exibindo a arma enquanto afirmava ser ex-policial e que desejava matar alguém naquele momento.

O indivíduo foi localizado pela polícia e conduzido à Delegacia de Polícia de Ibatiba, onde responderá por porte ilegal de arma de fogo.

