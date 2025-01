Faesa: inscrições abertas para bolsas com 100% de desconto

Estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais de instituições particulares que terminaram o ensino médio têm a chance de iniciar uma graduação totalmente gratuita.

Leia também: Sesa alerta sobre estoque de sangue no Hemoes

Por meio do programa Nossa Bolsa, a FAESA está oferecendo 157 bolsas gratuitas para 17 cursos de graduação, como Direito, Odontologia, Psicologia, Ciência da Computação, Engenharias Civil e Mecânica, Administração, Enfermagem, Arquitetura e Urbanismo, entre outros.

O programa é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo que, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), concede bolsas a estudantes do ensino médio que queiram cursar a graduação em instituições de ensino superior particulares, mas que não possuem condições de custear seus estudos.

A seleção é feita por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2020 e 2024. Também é preciso atender alguns requisitos, como não ter sido beneficiário do programa anteriormente, estar inserido em um grupo familiar com renda per capita de até um salário mínimo, não ser treineiro, entre outros.

As inscrições vão até 17 de janeiro e os bolsistas aprovados irão estudar no campus Vitória. Para mais informações basta acessar o site https://conteudo.faesa.br/nossa-bolsa-2025-1.

Veja os cursos e quantidade de bolsas disponíveis na FAESA

• Administração: 15 vagas

• Agronomia: 3 vagas

• Ciência da Computação:15 vagas

• Ciências Contábeis: 13 vagas

• Design de Moda e Vestuário: 3 vagas

• Direito: 3 vagas

• Engenharia da Computação: 15 vagas

• Sistemas de Informação: 20 vagas

• Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 25 vagas

• Arquitetura e Urbanismo: 3 vagas

• Enfermagem: 15 vagas

• Engenharia Civil: 9 vagas

• Engenharia Mecânica: 10 vagas

• Jornalismo: 2 vagas

• Odontologia: 1 vaga

• Psicologia: 2 vagas

• Publicidade e Propaganda: 3 vagas