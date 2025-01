Sesa alerta sobre estoque de sangue no Hemoes

Quem está passeando no Boulevard Shopping Vila Velha pode aproveitar para salvar vidas no posto de coleta do Centro Estadual Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), que está funcionando dentro do espaço para doação de sangue. A coleta acontece até o próximo dia 17 deste mês, das 12h às 16h.

Nesta época de férias, em que muitos voluntários aproveitam para viajar e descansar, é importante estar mais perto dos doadores, na opinião da diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad.



“Essa ação, em parceria com o Boulevard Shopping Vila Velha, já acontece há três anos. É muito importante estar mais próximo dos doadores, que estão aproveitando as férias no local ou mesmo até para novos voluntários que não tiveram a oportunidade de realizar a doação. É importante que consigamos manter os estoques de sangue em níveis adequados, a fim de atender à demanda de todos os hospitais públicos do Estado. Por isso, fazemos este apelo para que as pessoas aproveitem essa facilidade e participem dessa ação e salvem vidas”, afirmou Marcela Murad.



Podem ser doadores pessoas de 16 a 69 anos, em bom estado de saúde, com mais de 50 quilos. Quem é menor de idade precisa de autorização dos pais. Saiba mais aqui sobre o perfil do doador. É importante apresentar documento oficial original com foto.



Após uma avaliação com a equipe médica, é feita a coleta. O sangue doado no Hemoes e nos hemocentros regionais são encaminhados às unidades hospitalares que atendem ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de atender aos pacientes do Ambulatório de Hematologia e do Ambulatório Transfusional, que necessitam realizar tratamento periodicamente na unidade de Vitória.

Estoques

Na última quarta-feira (08), os estoques de sangue por tipo B negativo e O positivo e negativo estão críticos. Confira a situação no Hemoes:

A AB B O NEG POS NEG POS NEG POS NEG POS Estoque atual 17 127 05 32 02 81 13 54 Estoque ideal 12 100 04 04 04 36 24 152

Doação de sangue

Quando: até o dia 17 de janeiro, das 12h às 16h.

Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, Vila Velha.

Quem: pessoas de 16 e 69 anos, em bom estado de saúde, com mais de 50 kg. Quem é menor de idade precisa de autorização dos pais.

Ajuda: uma doação pode salvar até quatro vidas.