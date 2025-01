Farmácia Básica de Alfredo Chaves passa a funcionar em novo endereço

A Prefeitura de Alfredo Chaves informou nesta segunda-feira (6) que a Farmácia Básica Municipal passará a funcionar em novo endereço. Os atendimentos, agora, serão feitos na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Cajá.

A medida foi necessária devido aos transtornos causados pelas fortes chuvas deste domingo (05), que afetaram a estrutura do prédio.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Tais Uliana, tanto a Policlínica quanto o prédio da Secretaria de Saúde, precisam passar por reparos urgentes para garantir a segurança e o pleno funcionamento dos serviços.

“Contamos com a compreensão da população e seguimos empenhados em restabelecer os atendimentos o mais breve possível”, destaca Uliana.

Para mais informações, os setores da Secretaria de Saúde estão à disposição.

